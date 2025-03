La AETD y el Observatorio de Derechos Digitales lanzan una campaña para promover buenas prácticas

Desde que nos levantamos hasta que termina el día, no soltamos el móvil. Estamos 'hiperconectados'. Más de la mitad de los españoles cree que la tecnología les facilita la vida pero el 35% no sabe cuáles son sus derechos digitales. Coincidiendo con el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores que se celebra hoy, la Asociación Europea de Transición Digital (AETD) y el Observatorio de Derechos Digitales han lanzado un spot que busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de defender sus derechos en el entorno digital. Bajo el lema “no aceptar lo inaceptable”. Prácticas como regalar nuestros datos, recibir noticias falsas, ser discriminados por no conocer la tecnología o que las redes sociales exploten nuestras emociones.

Campaña: "No aceptes lo inaceptable"

"No hay dos mundos, no hay uno digital y uno real. Hay un solo mundo y en ese mundo también tienes derechos y obligaciones", asegura Ricardo Rodríguez Contreras, presidente de la AETD. El objetivo del anuncio es “sensibilizar a la audiencia sobre sus derechos como consumidores digitales y potenciar las buenas prácticas”. La iniciativa está especialmente dirigida a los jóvenes, los principales usuarios, y busca fomentar un uso seguro y consciente de la tecnología."Una de las cosas que damos por natural: que tengan que insultarnos, violencia o tener que ver algún contenido que ni nos atrae ni nos interesa... Estamos empezando a recapacitar sobre que no tenemos que tolerar eso ni aceptar eso", afirma Jesús Herrero, periodista y portavoz del Observatorio de Derechos Digitales.

El spot muestra situaciones cotidianas en el mundo digital como apunta Ricardo: "nos encontramos con muchas aplicaciones y muchas páginas web en las cuales hay tendencia a manipular, por supuesto a desinformación, a discriminación...". A través de estas escenas, el anuncio promueve la reflexión y el empoderamiento digital, instando a los usuarios a ejercer sus derechos y a proteger su privacidad. "Tenemos derecho a nuestra identidad, a nuestra privacidad, a que no nos engañen, a que no nos manipulen. Eso mismo se traslada al ámbito virtual", afirma Ricardo.

El 35% de los españoles no sabe cuáles son sus derechos digitales

La campaña se enmarca en un contexto de creciente concienciación sobre los derechos digitales en España. Según el Eurobarómetro 2024, aunque la percepción sobre la importancia de estos derechos ha aumentado en los últimos años, un 35% de la población todavía desconoce que sus derechos fundamentales deben ser respetados en el ámbito digital. Además, el informe revela que el 61% de los españoles considera que la seguridad en el entorno digital no está bien garantizada, y un 83% cree necesario mejorar las competencias digitales de la ciudadanía.

Esta iniciativa forma parte del Programa Derechos Digitales, impulsado por Red.es y financiado por los fondos NextGenerationEU, con el objetivo de promover la implementación de la Carta de Derechos Digitales de España aprobada en 2021. Con campañas como esta, el Observatorio de Derechos Digitales busca seguir fomentando un entorno digital más seguro, transparente y respetuoso con los derechos de los usuarios.

