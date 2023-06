Tenían ganas de celebrar una fiesta y montaron una 'no boda' con novios falsos: "Somos no-esposos"

¿Qué harías si te invitase alguien que no conoces a una fiesta 'no boda'? Y una pregunta más ¿Aceptarías ser el novio o la novia de esa 'no boda'? pues bien, la historia que contamos a continuación es una de esas en las que la realidad supera la ficción. La cuenta Vicente Desantes en su perfil de Tik Tok.

Por supuesto, todo está motivado por las ganas de fiesta, Desantes asegura que él no tuvo nada que ver con la organización y que todo corrió de la mano de un grupo de jóvenes a quienes les gusta preparar fiestas temáticas, eso sí, advierte de que "se pegaron una currada que yo no sé si esa currada la haría todo el mundo".

Los organizadores citaron en una iglesia a todos los invitados, que no se conocían necesariamente entre sí: "Todos eran amigos de amigos.." Una vez allí sortearon los roles de cada uno. A este tiktoker creador de guiones musicales le tocó ser el 'no novio' junto a otra chica a la que no conocía que fue la 'no novia'. A la salida de la iglesia les lanzaron arroz, que religiosamente los organizadores recogieron con la ayuda de unas escobas, y después se trasladaron a una barraca a celebrar el banquete y la fiesta. Incluso hubo discurso de los 'no padrinos' y lanzamiento de ramo.

Vicente Desantes dice que todo este 'tinglado' no les salió muy caro, solo tuvieron que pagar el alquiler de la barraca y la comida y bebida y anima a todo el mundo a celebrar una 'no boda'. Además explica que con experiencias como estas se prueba que la realidad no es lo que se ve en redes sociales.

El vídeo no ha tardado en viralizarse y Vicente dice que ha recibido mensajes de varias personas que dicen necesitar amigos a lo que él recuerda que los allí presentes no eran amigos.