¿Tengo que usar mascarilla en una terraza por el coronavirus?

Viendo estas imágenes parece que no tenemos muy claro qué debemos hacer con la mascarilla cuando estamos en una terraza. Hay quien se la quita, hay quien solo lo hace para beber o comer.

La realidad es que prácticamente en toda España es obligatoria en todo momento para protegerse del coronavirus. Y ojo porque a quien no cumpla, a quien no la lleve puesta, le puede caer una multa de unos 100 euros.

¿Mascarilla en las terrazas?

Nos vamos de terrazas por toda España para ver cómo podemos llevar la mascarilla y consumir al mismo tiempo en medio de la crisis del coronavirus. Barcelona, Valencia, Santiago, Sevilla. "Me la quito cuando me siento y me la quito cuando me levanto" dice este consumidor.

Pero eso no es exactamente lo que dicen la norma. Las comunidades autónomas explican que la tenemos que tener puesta en todo momento para evitar contagios de coronavirus.

Y siempre, sí, es siempre. Sólo podemos quitárnosla en el mismo acto de beber, comer o fumar. "Y en cuanto termino me lo vuelvo a poner" nos dicen. "No lo sabía y ahora ya lo sé" afirma este turista. "Es un poco complicado de cumplir" nos asegura otro.

Complicado o no, hay que hacerlo porque nos pueden multar con 100 euros si no llevamos mascarilla para protegernos del coronavirus. La policía vigila su cumplimiento. Y algunos hosteleros no lo ven bien.

Los dueños de las terrazas

"Esta normativa nos va abocar a cerrar los negocios" asegura este propietario. En Madrid comenzaba hoy a aplicarse esta norma para evitar rebrotes de coronavirus, con muchas dudas e incumplimientos.

"No sé si ahora empezará a cumplirse, pero la mayoría no" afirman desde el sector. Para muchos bares, tener una terraza es la salvación, y algunos la sacan -sin permiso- de dónde no pueden.

Sí. La primera comunidad en obligar a usar la mascarilla en una terraza mientras no se está consumiendo fue Cataluña. Después se sumó toda España menos Canarias. Y ojo porque a quien no cumpla, a quien no la lleve puesta, le puede caer una multa de unos 100€.