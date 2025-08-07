Tenerife registra un enjambre microsísmico con 700 pequeños terremotos

Canarias continúa siendo foco casi permanente de actividad sísmica, de mayor o menor magnitud. La última registrada tuvo lugar la pasada madrugada (de miércoles a jueves) en la zona de las Cañadas del Teide, al suroeste de Pico Viejo, en Tenerife, donde se produjeron más de 700 pequeños terremotos, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional.

Los eventos sísmicos dieron comienzo en torno a las 2:00 de la madrugada, se prolongaron durante unas cuatro horas y se localizaron a unos 10 kilómetros de profundidad. Además, presentaban magnitudes muy bajas (inferiores a 1 en todos los casos), de manera que no fueron sentidos por la población de la isla.

Con este son ya seis los enjambres sísmicos registrados en Tenerife desde 2016, produciéndose los anteriores en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022 y noviembre de 2024 localizados en esa zona, si bien la baja energía de muchos de estos terremotos sólo han sido detectados por el sistema automático de vigilancia sísmica. De hecho, esa menor magnitud ha provocado que no cuenten con la calidad suficiente como para ser incorporados al catálogo oficial del Instituto Geográfico Nacional.

Sin indicios de una erupción en breve

Así, el propio organismo no ve indicios de una erupción en breve en el Teide pese a ese repunte de actividad sísmica. El director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha señalado a EFE que esta actividad no es comparable con la que precedió a la erupción del volcán Tajogaite en La Palma (2021) porque aquella sucesión de terremotos fue ganando en intensidad y se fue desplazando bajo tierra en diferentes direcciones.

Además, estaba acompañada de otros indicadores, como deformación del terreno o aumento de las emisiones de dióxido de azufre, lo que no sucede en este caso, con lo que el IGN concluye que a diferencia de entonces, este nuevo enjambre sísmico no está asociado a una intrusión magmática previa a una erupción inminente.

"Puede decirse que esto queda en nada pero está claro que es otro paso más de actividad magmática", lo que obliga a un seguimiento continuo, pues "tenemos que trabajar como si la próxima intrusión fuera mañana", admite Domínguez, que tiene claro que "algún día va haber una erupción en Tenerife, no sabemos si en un año, en diez o en cien". Las probabilidades de erupción que maneja la comunidad científica oscilan entre el 30% y el 40% en un plazo de 50 años.

