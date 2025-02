Un surfista arriesga su vida para salvar a un perro que estaba en apuros

En muchas ocasiones vemos rescates en el mar acompañados de momentos de máximo apuro, tanto de quienes se están jugando la vida en el rescate, como de los que observan desde la orilla. Esa misma situación la hemos vivido con el vídeo que circula por redes. Pero, esta vez, se trata de un rescate singular, porque el que está en apuros en el mar no es una persona, sino un perro.

Ha ocurrido en la costa de El Pris, en el municipio de Tacoronte, Tenerife. Varios bañistas se percataron de que un perrito había sido arrastrado por una ola enorme y se estaba ahogando en una zona rocosa y en medio de un fuerte oleaje. Un surfista, que se encontraba en la costa, no lo dudó ni un segundo y se lanzó al agua para intentar salvarle con un trozo de plástico que utilizó como flotador.

En el vídeo que circula por redes se oye la desesperación de las personas que están en la orilla, fuera del agua. En un momento se oye a la persona que graba: "Pero yo al perro ya no lo veo. No sé dónde está. Ufff..". Relata con desesperación, para proseguir más aliviado: "Ah sí, está delante, está justo delante del chico". Se observa al can que intenta salir a flote, pero se le observa cansado, y al surfista que intenta no soltarle. "¡Ayúdenle, por favor!", se escuha a una mujer que grita de fondo. Finalmente, el surfista consigue llegar hasta el animal y milagrosamente lo puede acercar a tierra en una lucha sin descanso contra als olas. Cuando por fin están cerca del muelle, algunos bañistas se acercan para ayudarle llegar a tierra. Ambos, surfista y perro, consiguen salir con ayuda y por fin están a salvo en tierra, aunque exahustos.

La perrita presenta heridas en las patas, intentó escapar y salir corriendo, pero, gracias a la información que llevaba en el collar, pudieron localizar a su dueña. Una historia con final feliz para este 'rescate perruno' en Tenerife.

