Sueños prodrómicos: así te avisa tu cerebro de que vas a tener una enfermedad

La palabrita se las trae, 'prodrómico'. Si no la habías escuchado antes no te preocupes porque quizás, sin saberlo, sí la hayas experimentado. Según la RAE, prodrómico es un adjetivo "perteneciente o relativo al pródromo". Y pródromo es un término médico que indica "malestar que precede a una enfermedad". Para traerlo al vocabulario de todos los días podríamos decir que es como un síntoma de que alguna enfermedad te ronda.

Un estudio publicado en 2025 en la Biblioteca Nacional de Medicina plantea si existe la posibilidad de tener sueños prodrómicos. Empecemos a explicar las cosas. El cerebro es el jefe de información del cuerpo humano. Se encarga de interpretar y hacer cumplir las órdenes enviadas y presenta una característica muy importante, que no descansa.

La premisa viene a ser que cuando vamos a ponernos enfermos hay alguna señal de 'error' que el cerebro intentaría explicar y sería a través de los sueños donde el cerebro expondría dicha justificación.

Si recuperamos la teoría de la "codificación predictiva" del neurocientífico Karl Friston, el cerebro actúa como una bola de cristal que crea continuamente teorías de como debería estar nuestro cuerpo al compararse con un estado de salud. Si comienza a gestarse una infección, por ejemplo, esta teoría que el cerebro crea para un estado de salud sano daría dicho error. Teniendo lo anterior en cuenta, pasamos a explicar las fases del sueño porque los investigadores se centran en la fase REM, que es cuando las redes cerebrales están más activas.

Las fases del sueño

La primera fase del sueño de un adulto es una fase NO REM, de la que hay 3 etapas. Después ya se avanza hacia un estado más profundo, normalmente después de la primera hora desde que la persona se ha dormido. La primera etapa REM se prolonga entre 10 y 20 minutos, la segunda alrededor de 40 minutos y en el último período es cuando se recuerdan los sueños.

Durante la fase REM no tenemos acceso al pensamiento consciente así que el cerebro recurre a las áreas como la amígdala, que gestiona las emociones amenazantes, la ínsula que procesa la interocepción, y la corteza prefrontal media para traducir la alerta en una metáfora visual.

"Los sueños se convierten en candidatos a ser prodrómicos si el individuo nota que un cambio en el contenido de sus sueños es la primera y más temprana manifestación en la conciencia de cualquier amenaza de enfermedad y luego surge esa enfermedad", se explica.

Los sueños prodrómicos vaticinarían una enfermedad antes de que se manifiesten otros síntomas. Por ejemplo, el estado más inicial de una neumonía podría traducirse en un sueño recurrente de una persecución en la que nos ahogamos. Los investigadores se formulan las siguientes preguntas: ¿Qué mecanismos neuronales causan estos sueños? ¿Pueden considerarse realmente prodrómicos? ¿Contiene el contenido de estos sueños información médicamente valiosa o información que pueda ayudar en el diagnóstico o el tratamiento?

Estos sueños prodrómicos que se estudian suelen ser perturbadores, en su mayoría reflejan peligros, persecuciones o escenas de tensión. Los investigadores quieren saber en qué medida dichas experiencias oníricas se pueden relacionar con la aparición de una enfermedad y tomarlos entonces como un síntoma más que podrían ayudar al diagnóstico. Sin embargo, son conscientes de que no siempre una pesadilla se materializa en una enfermedad por lo que insisten en la necesidad de llevar a cabo más investigación y reiteran que no se trata de un método fiable para anticipar problemas de salud.