Suben un 15% los divorcios en España: consulta las comunidades con más separaciones

Cada vez más personas se divorcian en nuestro país. Lo ha confirmado esta semana el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en concreto habla de un aumento del 15% de los divorcios durante el primer trimestre del 2024 con respecto al mismo periodo en 2023. Antena 3 Noticias ha contactado con Patricia Navarro, coach del amor, para saber a qué se debe este aumento.

Los datos del organismo exponen además la incidencia de las demandas de separación y divorcio de mutuo acuerdo por Comunidades Autónomas. En este mapa interactivo puedes comprobar en qué sitios del país se están registrando más desacuerdos matrimoniales.

Como vemos en el mapa, Navarra, Baleares y Cantabria son los sitios donde hay un mayor número de demandas por cada 100.000 habitantes -74,6, 72,1 y 69,5 divorcios respectivamente-. Estos sitios se encuentran además por encima de la media nacional, que está en un 53,6. También fueron notables en Aragón, Castilla-La Mancha, Murcia, Asturias, Canarias y Castilla y León -67,7, 67,1, 65,4, 62,9, 56,5 y 55,9-.

¿Por qué cada vez se divorcian más parejas?

Los órganos judiciales registraron un total de 26.106 demandas de divorcio durante los meses de enero y marzo de este año. Según Navarro, hoy en día está cada vez más normalizada "la falta de compromiso, de la pareja o de uno de los dos". La Coach del Amor cree que los conflictos y las diputas matrimoniales están aumentando y son el principal motivo de separación.

Por ello lanza una serie de 'tips' con los que se pueden prevenir. En primer lugar, Patricia Navarro recomienda que exista una "buena comunicación". No solo recomienda hablar de lo que le está pasando a uno de los dos en un momento determinado y expresar las necesidades sino que también asegura que es esencial "escuchar al otro". "Si vemos que hay algún problema, hay que comunicarlo", expone.

Otra forma de prevenir el divorcio y que la relación vaya a peor, siempre y cuando no hayan infidelidades de por medio, es aceptando que "las relaciones evolucionan". La Coach del Amor asegura que es necesario asumir que el fuego y la pasión se han ido diluyendo con respecto al principio. Pero, tal y como explica ella, "esto no significa que no funcione, sino que evoluciona".

Sobre los datos que ha anunciado esta semana el Servicio de Estadística del CGPJ, Navarro cree que estamos en un momento "preocupante". En el vídeo principal a este artículo comenta qué supone un divorcio. "Crea dificultades económicas, porque hay que pagar dos casas y manutenciones", avisa. También existen serios problemas si hay hijos de por medio.

Los divorcios influyen negativamente sobre el futuro de los niños y adolescentes

Un estudio realizado por el departamento de Sociología de la Universidad de Valladolid publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas alertó de que los niños cuyos padres se han divorciado tienen menos probabilidades de obtener un título universitario. Además, el divorcio será más pronunciado si se firma cuando los hijos tienen entre 0 y 5 años porque en la infancia es cuando se producen más desarrollos cognitivos y emocionales.

"Hay algunos estudios en EEUU que señalan que todos los niños que en la adolescencia viven la separación de sus padres luego cuando crezcan van a necesitar esa ayuda o ese apoyo de un psicólogo o terapeuta", alerta Navarro.

Otra de las observaciones que hace la Coach del Amor sobre los datos está en que ahora están aumentando los divorcios porque "ya no hace falta casarse para vivir o formar una familia". Existen así otras fórmulas de unión entre dos personas como las parejas de hecho, que se enlazan forma estable por una relación de afecto y de convivencia. "Hay muchas parejas que prefieren hacerlo antes de casarse", dice.

También muchas personas que se han separado y empiezan una nueva relación "evitan el trámite de casarse". Este es otro de los factores que influyen en ese aumento de divorcios que ha compartido el CGPJ.

