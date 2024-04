La exmujer de Kaká desvela el sorprendente motivo de su divorcio diez años después

Caroline Celico y Ricardo Kaká estuvieron casados durante nueve años, de 2005 a 2014, y juntos tuvieron dos hijos, un niño y una niña. Una matronio que llegó a su fin hace diez años y que supuso una sorpresa para muchos. Ahora, una década después de separar sus caminos la socialité brasileña ha desvelado el motivo que le llevó a separarse del exfutbolista de Milan y Real Madrid.

"Kaká nunca me traicionó, siempre me trató muy bien. Me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz porque algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí", explicaba Caroline Celico. Unas declaraciones que han generado cierta polémica por el motivo que provocó su divorcio.

El matrimonio entre Kaká y Celico fue uno de los más seguidos por la prensa brasileña y, en su momento, causó sensación la decisión de ambos de casarse en 2005, tras cuatro años de relación y cuando Kaká tenía 23 años y Caorline Celico acababa de cmplir la mayoría de edad.

Nueve años después, en 2014, Kaká y Celico anunciaban su divorcio por sorpresa en un comunicado: "Informamos que después de casi nueve años de matrimonio hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. De nuestra unión tenemos dos hijos, a los que queremos mucho. En reconocimiento a la importancia de cada uno en la vida del otro, nos seguimos teniendo respeto, gratitud y admiración, afirma la nota, en la que además piden que se respete la privacidad de la familia, en este momento de gran cambio".

Una década después Caroline Celico ha explicado, a su manera, el motivo que propición esa ruptura. Una razón que, a la vista de los comentarios y reacciones, mucha gente no ha entendido.

