La solidaridad del dueño de un restaurante de Tenerife: "Regalo comida a inmigrantes, no a influencers"

Es uno de los restaurantes de moda de la ciudad de La Laguna en Tenerife. En sus fogones se cocina comida internacional pero con ADN canario y con materia prima de primerísima calidad. No en vano, resulta casi imposible acudir a comer sin reserva previa realizada días antes. Quizás es por eso que muchos creadores de contenido, los llamados influencers, llaman a su puerta para pedir colaboración y comer 'gratis' a cambio de una publicación en sus perfiles a través de 'stories'.

Cansado de esta situación pero sobre todo, triste por ver la realidad de las calles de su ciudad donde decenas de inmigrantes deambulan a diario, Elías, el dueño del restaurante 'El Bejeque', ha decidido dar un paso al frente y posicionarse ante lo que considera es una injusticia social por un lado, y una tomadura de pelo por otro.

Hace unos días subió una foto a su perfil de Instagram donde se le veía junto a un migrante en la barra de su restaurante mientras este se comía un bocadillo y se bebía un refresco. En la publicación se podía leer: "No damos comida gratis a influencers, pero sí a gente que lo necesita. Este restaurante tiene alma, guste a quien le guste".

Con esta frase quiso mandar dos mensajes claros. Por un lado que hay que ayudar a quien lo necesite y por otro que las redes están vacías de valores y que si tiene que colaborar con alguien es con quien más lo necesita, en este caso los migrantes que están albergados en un campamento militar donde apenas comen caliente y donde pasan, en algunos casos, meses.

Las reacciones no se han hecho esperar y las ha habido de todo tipo. Muchos alaban su iniciativa, que ha llevado a cabo en muchas ocasiones, asegura que "a todo el que me lo ha pedido y veo que lo necesita".

Pero también hay usuarios que no ven con buenos ojos ni que dé de comer a inmigrantes ni tampoco que lo publique en redes sociales. De hecho uno de ellos le dice abiertamente que no volverá a su local. A lo que Elías contesta sin tapujos: "por favor, por aquí no vengas".

La mayoría de las respuestas recibidas han sido de apoyo por dar visibilidad a la necesidad de muchas personas que se ven en la calle pero también por mostrar la hipocresía que hay en las redes sociales.

