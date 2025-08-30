Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Accidente de tráfico

Mueren dos personas en un choque frontal en Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Uno de los conductores está acusado de conducir bajo los efectos de las drogas en el momento del impacto, por lo que se le atribuye un presunto delito de doble homicidio por imprudencia grave.

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Imagen de un coche de los Mossos d'EsquadraMossos

Publicidad

Paloma Álvarez
Publicado:

Dos personas perdieron la vida ayer en un accidente frontal en la carretera C-15z, a su paso por Vilanova i la Geltrú (Barcelona), lo que eleva a 97 el número de víctimas mortales en las carreteras catalanas este año, según informó el Servicio Catalán de Tráfico (SCT). El accidente ocurrió a las 20:52 horas en el kilómetro 3,3 de la C-15z, cuando una furgoneta y un coche colisionaron de frente, por causas aún en investigación.

Como consecuencia, perdió la vida el conductor del turismo, P.H.T., de 28 años, vecino de Canyelles (Barcelona), y la pasajera de la furgoneta, YA.P.F., una mujer de 41 años, también residente en Canyelles.

Además, una tercera persona resultó gravemente herida y fue trasladada al hospital de Bellvitge por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Otras tres personas, con heridas leves, fueron llevadas al hospital de Sant Camil en Sant Pere de Ribes, y una más resultó ilesa.

En el operativo de asistencia participaron cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat, ocho unidades del SEM y el servicio de soporte psicológico.

El Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) está disponible todo el año para ofrecer apoyo psicológico, orientación sobre trámites y recursos, así como información sobre los derechos de las víctimas. El servicio puede contactarse a través del teléfono gratuito 900 100 268 y la web víctimastransit.gencat.cat.

Investigado el conductor de la furgoneta por drogas

La investigación policial sobre este siniestro mortal ha revelado nuevos y alarmantes indicios. Los Mossos d'Esquadra han informado de un cambio sustancial en el caso, pues el conductor de la furgoneta implicada está siendo investigado. La lista de cargos que afronta el conductor investigado es realmente contundente y extensa.

La policía catalana le atribuye un presunto delito de doble homicidio por imprudencia grave. Además, se le acusa de conducir bajo los efectos de las drogas en el momento del impacto. Este factor resulta un agravante de máxima relevancia en la investigación de los hechos. Por si fuera poco, también se le imputan tres delitos de lesiones por los otros heridos.

El conductor, que se encuentra ingresado en un centro hospitalario, una vez reciba el alta médica, deberá enfrentarse al proceso judicial correspondiente. La investigación sigue abierta para determinar con exactitud cómo se desencadenó la colisión frontal, aunque la presencia de sustancias estupefacientes se perfila como la causa principal de la tragedia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

La "casera okupa": finge ser propietaria para alquilar un piso que no le pertenece

Casera ocupa

Publicidad

Sociedad

El incendio forestal de Porto (Zamora)

Última hora incendios en España en directo: Noche crítica en Almería y Galicia firma su peor verano desde 2006

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra

Mueren dos personas en un choque frontal en Vilanova i la Geltrú, Barcelona

SUMARIO

Noticias de hoy, sábado 30 de agosto de 2025

Encierro de Sanse (30-08-25)
Encierros

Once heridos en el sexto día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Imagen de archivo de unos alimentos
Hábitos alimentarios

Tus hábitos alimentarios pueden alertarte de si estas desarrollando una demencia

Audiencia Provincial de Almería.
Agresión sexual

Detenido un hombre por dar una paliza e intentar violar a su pareja tras verla hablar con otro en Almería

El agresor agredió a la víctima en distintas ocasiones y finalmente, la intentó violar.

encierro
Encierros

VÍDEO: Así ha sido el séptimo encierro de San Sebastián de los reyes 2025

Vuelve a ver el séptimo encierro de las fiestas de agosto de San Sebastián de los Reyes. Ha contado con una gran afluencia de corredores y ha sido "limpio".

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2025: Rosa Diez abandona el PSOE

Efemérides de hoy 30 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 30 de agosto?

Vista del incendio que permanece activo este domingo en Casaio, Carballeda de Valdeorras (Ourense)

España sigue en vilo por los incendios: 12 focos activos, noche crítica en Almería y Galicia firma su peor verano desde 2006

Casera ocupa

La "casera okupa": finge ser propietaria para alquilar un piso que no le pertenece

Publicidad