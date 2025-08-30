Efemérides de hoy 30 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 30 de agosto?

El 30 de agosto de 2007, Rosa Díez anuncia que abandona el PSOE tras tres décadas de militancia socialista. La salida de Rosa Díez del Partido Socialista Obrero Español marca un punto de inflexión en su carrera política. Tras años de militancia y cargos institucionales, Díez rompe con el PSOE en 2007, denunciando lo que consideraba una deriva ideológica del partido bajo el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero. En sus declaraciones públicas, critica duramente la política antiterrorista del Gobierno, al que acusa de blanquear a ETA y su entorno, y su acercamiento al nacionalismo, acusando al PSOE de haber abandonado los principios constitucionalistas que ella defendía. Su desencanto con la dirección socialista se convirtió en el motor de una nueva etapa política.

Ese mismo año funda Unión, Progreso y Democracia (UPyD), una formación que aspiraba a regenerar la vida política española desde una perspectiva transversal y firme en la defensa de la unidad nacional. Como portavoz y figura central del partido, Rosa Díez logró captar la atención mediática y consolidar una base electoral que llevó a UPyD al Congreso de los Diputados en 2008. Durante su liderazgo, mantuvo una postura crítica frente a los grandes partidos, denunciando la corrupción y el clientelismo, y defendiendo reformas institucionales profundas. Aunque el proyecto perdió fuerza con el tiempo, su impacto en el debate político fue significativo, y su figura sigue siendo referente de una etapa marcada por la búsqueda de alternativas al bipartidismo.

Un 30 de agosto, pero de 1984, Estados Unidos lanza por primera vez el transbordador espacial Discovery, marcando un hito en la historia de la exploración espacial. La misión, denominada STS-41-D, despega desde el Centro Espacial Kennedy con una tripulación de seis astronautas y dos satélites de comunicaciones a bordo, destinados a mejorar las redes de telecomunicaciones globales. El lanzamiento fue el tercero del programa del transbordador espacial, pero el primero para el Discovery, que se convertiría en uno de los vehículos más emblemáticos de la NASA. En sus 26 años de servicio realizó 39 misiones acumulando 238 millones de kilómetros recorridos y más de un año en el espacio.

¿Qué pasó el 30 de agosto?

1857.- Inauguración de la primera línea ferroviaria tendida en la República Argentina.

1918.- El líder bolchevique Vladimir Lenin resulta herido de gravedad tras sufrir un atentado en Moscú por parte de la revolucionaria anarquista Fanni Yefimovna Kaplán.

1926.- El nadador alemán Ernst Vierkotter se convierte en el más rápido tras cruzar el Canal de la Mancha en 12 h. y 42 m.

1981.- El presidente de Irán, Alí Rayai, y el primer ministro Mohamed Bahonar mueren en un atentado con bomba en Teherán.

1985.- El torero José Cubero "Yiyo", de 21 años, muere en Colmenar Viejo (Madrid) de una cornada en el corazón del toro 'Burlero'.

1987.- El atleta canadiense Ben Johnson logra el récord mundial de 9,83 segundos en 100 metros libres, en Roma.

1991.- El Soviet Supremo de Azerbaiyán aprueba la declaración de su independencia de la URSS.

2004.- La petrolera PEMEX anuncia el hallazgo de un gran yacimiento de crudo en el golfo de México, con 54.000 millones de barriles de reservas potenciales.

2017.- Se produce un hito en la arqueología subacuática mundial al recuperarse dos cañones del siglo XVI del pecio 'Las Mercedes' hundido en el golfo de Cádiz en 1804.

2021.- EE. UU. pone fin a la guerra más larga de su historia con la retirada de sus últimos soldados de Afganistán, casi 20 años después de su despliegue en el país centroasiático.

2022.- La Fiscalía de Nueva York entrega a España dos tomos editados a finales del siglo XVII con escritos de sor Juana Inés de la Cruz (1648-1695), sacados ilegalmente de España.

¿Quién nació el 30 de agosto?

1334.- Pedro I, apodado 'el Cruel', rey de Castilla.

1917.- Vladimir Romanoff, Gran Duque de Rusia.

1927.- José Luis Pecker, locutor y periodista español.

1936.- Esther Tusquets, editora española.

1939.- Carmen Rico-Godoy, periodista y escritora española.

1944.- Carmen Sarmiento, periodista española.

1970.- Cameron Díaz, actriz estadounidense.

¿Quién murió el 30 de agosto?

2003.- Charles Bronson, actor estadounidense.

2006.- Glenn Ford, actor estadounidense.

2007.- José Luis de Vilallonga, aristócrata y escritor español.

2007.- Blanca Sánchez, artista, galerista e impulsora de la "Movida madrileña".

2012.- Carlos Larrañaga, actor español.

2014.- Manuel Pertegaz, modisto español.

2022.- Mijaíl Gorbachov, último presidente de la URSS y padre de la perestroika.

¿Qué se celebra el 30 de agosto?

Hoy, 30 de agosto, se celebra el Día Internacional del Tiburón y el Día Internacional de los Desaparecidos.

Horóscopo del 30 de agosto

Los nacidos el 30 de agosto pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 30 de agosto

Hoy, 30 de agosto, se celebra san Adaucto, san Agilo, san Arsenio, san Félix y santa Margarita.