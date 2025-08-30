Detenido un hombre por dar una paliza e intentar violar a su pareja tras verla hablar con otro en Almería

La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a tres años y medio de prisión a un hombre que dio una paliza a su pareja sentimental. El hombre, que llevaba apenas dos meses de relación con la víctima, la agredió cuando la observó hablar con otro hombre en un local de copas de Aguadulce, Roquetas de Mar. Posteriormente, el hombre intentó violarla en la playa.

En su sentencia, el tribunal impone al acusado tres años de prisión por un delito de agresión sexual en tentativa y seis meses más por un delito de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer, de la que la víctima tardó un mes en recuperarse físicamente.

Asimismo, le condena a 80 días de trabajos comunitarios por un delito más amenazas y a 18 días de localización permanente por vejaciones injustas, entre otras penas accesorias por las que no podrá acercarse a la mujer en diez años y deberá llevar un dispositivo electrónico de localización, según recoge la resolución judicial consultada por Europa Press.

El agresor propinó sucesivos golpes a la víctima e intentó violarla

Los hechos sucedieron hace dos años cuando la pareja se encontraba en la conocida como zona 501 de Aguadulce, en Roquetas de Mar. Tal y como ha reconocido el agresor, él se dirigió por la espalda de la víctima y le propinó un "fuerte tirón de pelo" al darse cuenta de que ella estaba hablando con otro hombre.

Acto seguido, pidió a la víctima salir a la calle para hablar de lo ocurrido. Ella accedió.

Una vez estaban en la calle, se sentaron en el bordillo del Paseo Marítimo y el le propinó un fuerte puñetazo que "le hizo caer de espaldas" hacia la playa sin mediar ninguna palabra previamente.

La víctima se precipitó unos dos metros de altura hasta caer al arenal de la playa. En ese momento, el acusado bajó por una escalera cercana y volvió a agredirla con puñetazos y patadas por todo el cuerpo, sobre todo por la zona de la barriga, mientras la insultaba y la menospreciaba, incluso con amenazas de muerte. Más tarde, cuando la víctima intentaba telefonear a su familia, el acusado "la tiró al suelo, boca abajo" y se colocó encima de ella "inmovilizándola".

Posteriormente, fue el agresor él que realizó una llamada de vídeo a la madre de la chica para decirle que fuera a recoger a su hija, tal y como detalla la sentencia dictada a finales de mayo.

Tras este hecho, la víctima pensó que el agresor se marchaba del lugar, por lo que aprovechó para intentar huir.

Fue en ese momento cuando el acusado comenzó a besar a la mujer "sin su consentimiento" y la desvistió de cintura para abajo. Además, forzó a la mujer a que le tocara.

El hombre no consiguió que la víctima accediera a las prácticas sexuales que le exigía dado que, más allá de la oposición de la víctima, de repente apareció su hermana para recogerla.

La víctima tuvo que ser asistida por los servicios sanitarios por las heridas y lesiones que presentaba, de las que tardó 31 días en curar. Además, le quedó como secuela una cicatriz en uno de los hombros. Antes del juicio, el acusado abonó 5.000 euros como indemnización a la chica, a la que debe resarcir con 21.000 euros no solo por las lesiones y secuelas sufridas sino también por los daños morales causados con su actuación.

