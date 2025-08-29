La "casera okupa": finge ser propietaria para alquilar un piso que no le pertenece

Una mujer que residía ilegalmente en un piso se hizo pasar por su propietaria para ofrecerlo en alquiler y obtener beneficios económicos. La presunta estafadora habría engañado al menos a nueve personas, a quienes les cobraba una señal económica como anticipo para formalizar el supuesto contrato de arrendamiento. Sin embargo, una vez recibido el dinero, dejaba de responder a los mensajes y llamadas de los afectados.

El modus operandi consistía en anunciar el inmueble a través de portales inmobiliarios, concretar visitas presenciales y, posteriormente, firmar falsos contratos de alquiler. Para asegurar la reserva del piso, solicitaba un pago previo, de unos 600 euros, que las víctimas entregaban de buena fe. Luego de completar este paso, la mujer desaparecía alegando inicialmente que estaba de vacaciones, para después cortar toda comunicación.

Estafa a doble nivel: también engañó a los verdaderos propietarios

La presunta estafadora no solo defraudó a quienes buscaban alquilar una vivienda, sino que también perjudicó a los verdaderos propietarios del inmueble. Pilar, propietaria del piso, explicó cómo la mujer logró acceder a la vivienda de forma fraudulenta. Según su testimonio, el 9 de septiembre de 2024, su hijo alquiló el piso a través de una agencia inmobiliaria, sin embargo, la inquilina jamás cumplió con las obligaciones contractuales.

"La primera estafada fue la agencia", aseguró Pilar. "Le hicieron una transferencia que yo creo que supuestamente era falsa, y entonces les entregaron las llaves, cuando tenían que haber verificado que el ingreso había llegado a la cuenta. Y no ha sido así. Nunca han pagado ningún mes, ni han pagado la fianza".

Este grave error administrativo permitió que la okupa no solo se quedara en el piso sin pagar, sino que lo utilizara como herramienta para llevar a cabo múltiples fraudes. Durante meses, mantuvo el control del inmueble y lo ofrecía en alquiler de manera fraudulenta, generando un daño considerable tanto a las familias estafadas como a los legítimos propietarios.

Pilar, ha revelado que la mujer lleva un año sin pagar ni un solo euro. La inquilina nunca pagó el primer mes de alquiler y, tras ese tiempo, la deuda asciende a 15.000 euros.

Además de haberse quedado con el dinero de las señales de quienes intentaron alquilar el piso, la mujer utilizaba este inmueble para engañar a más personas. Al menos 10 denuncias se han interpuesto contra ella por hechos similares, dejando tras de sí una estela de víctimas.

Una de las parejas estafadas relatan que, tras ver el anuncio del inmueble, acudieron para visitarlo y conocieron a la supuesta propietaria: "Previamente nos manda el contrato con todo firmado y la documentación y realizamos la transferencia", declara el hombre que, tras realizar el pago perdió la pista de la "casera". La pareja, que perdió 550 euros, se enteraron que acababan de ser víctimas de una estafa cuando, al no recibir respuesta alguna de la mujer, hablaron con un vecino que les comunicó que era una okupa y todo era un fraude.

