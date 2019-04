Santamaría, sobre el crimen del pequeño Gabriel: "Sus padres nos dieron una lección de que estas cosas no pueden ser en vano"

Soraya Saénz de Santamaría asistió este lunes a la misa funeral del niño desaparecido en Níjar el pasado 27 de febrero y ha dicho que le sorprendió "la entereza" de la madre, una mujer "con una bondad que creo que nos ha dado una lección a todos."

Visiblemente emocionada, Santamaría ha reconocido que "cuando ha muerto un niño, alguien tan vulnerable, es todo tan injusto y tan absurdo que te revelas contra la muerte y ver aquella cajita.. Hay cosas para las que yo valgo y cosas para las que no y creo que para esto no valgo mucho. Sus padres nos dieron una lección de que estas cosas no pueden ser en vano".

Santamaría confesó que "al tener un hijo es cuando de verdad conoces lo que es el miedo" e insiste en que la pérdida de un hijo es "lo peor que le puede pasar a uno en la vida".

La vicepresidenta ha destacado que las fuerzas de seguridad, como en el caso de Gabriel ha hecho la Guardia Civil, están "acompañando a las familias que tienen un desaparecido" para que sepan que no se olvidan de ellos y que sus casos "no se quedan en un cajón" sino que son revisados "periódicamente" porque, conforme ha recordado, la familia de Gabriel "puede hacer el duelo pero hay familias que no pueden hacerlo" al no hallarse a la persona desaparecida.