Un sanitario es despedido en Estados Unidos por echar a perder intencionadamente 570 dosis de la vacuna del coronavirus

Un enfermero de un hospital de Wisconsin ha echado a perder 570 dosis de la vacuna contra el coronavirus, el centro ya ha abierto una investigación de los hechos. A principios de semana varios sanitarios se dieron cuenta de que había 57 viales de la vacuna de Moderna fuera del frigorífico, que posteriormente tuvieron que ser desechados.

Cada vial contiene 10 dosis de la vacuna, por lo que se desperdiciaron 570 dosis. “Estamos más que decepcionados por el hecho de que las acciones de un individuo hayan provocado que más de 500 personas reciban con retraso su vacuna”, ha denunciado el hospital.

El centro ha querido explicar que el desperdicio de las dosis se ha producido debido a "un error humano". Además, “el individuo ha reconodio que sacaron la vacuna del refrigerador intencionadamente”. El hospital no ha dudado en despedir al individuo que desperdició las vacunas.

La vacuna de Moderna puede aguantar hasta seis meses a -20ºC, lo que puede ser la temperatura de un congelador normal, o también hasta 30 días entre 2 y 8º C. No obstante, a temperatura ambiente no aguanta más de 12 horas. Sin embargo, la vacuna de Pfizer tiene unas condiciones más extremas, ya que necesita estar a temperaturas de -70º C.

“Esto es una violación de nuestros valores fundamentales. Seguimos considerando que la vacunación es la única forma para salir de la pandemia", ha concluído el centro hospitalario.