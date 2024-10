Samhain y Santa Compaña: el Halloween gallego en el que vivos y muertos se reencuentran

Cada noche del 31 de octubre se abre la puerta de un limbo en el que vivos y muertos pueden reencontrarse, al menos, eso es lo que cuenta la leyenda. Aunque el capitalismo haya convertido el espíritu de Halloween en una noche de disfraces, calabazas y dulces lo cierto es que el origen de esta celebración anglosajona se cree que es celta y se conoce como Samhain. Una noche en la que la tradición dice que los antepasados visitaban a sus familias, quienes como muestra de respeto les dejaban comida y bebida.

Si bien es cierto que nuestro país lleva años haciendo suya la fiesta de las calabazas, también lo es que hay una comunidad, Galicia, en la que las brujas y los fantasmas tienen especial importancia, porque 'habelas hailas', pero en lugar de celebrar Halloween se conmemora el Samhain, un homenaje con el que los celtas escenificaban el cambio de estación y lo hacían coincidiendo con el final de la cosecha. Los gallegos viven el Samhain como un Halloween con acento propio.

Con la intención de guiar a los espíritus buenos y ahuyentar a los malos, en la antigüedad se encendían hogueras y se hacían ofrendas. Entre las leyendas que siguen vivas y que todavía hoy hay quien defiende que nos es un mito sino una realidad está la de la Santa Compaña.

Y aunque esta fiesta no guarda relación ninguna con una de las leyendas más fantasmagóricas de Galicia, cierto es, que en esta época encaja perfectamente. Hablamos de la Santa Compaña que tal y como nos explica, Mar Llinares, profesora de Prehistoria de la Universidad de Santiago de Compostela "en realidad en gallego se llama Compaña, no Santa, lo de Santa es a mayores". "El Samhain y la Compaña no guardan ninguna relación, es decir, en culturas europeas de tradición cristiana puede haber elementos que suenen común, pero en realidad el Samhain no tiene nada que ver con la Compaña. Que ahora en los renacimientos célticos se pretenda hacer una especie de comunidad céltica es una cosa, pero en realidad no tienen nada que ver, dice Llinares.

Además al ser 'anunciadora' la Compaña no tiene un único día de salir, puede vagar todas las noches. No ocurre con ella como sí pasa con otro elemento de la mitología gallega, "os mouros e mouras" que son personas encantadas que están debajo de las tierra, viven en los castros y tienen tesoros incalculables. Se relacionaban con los vivos en la noche de San Juan.

¿Qué es la Santa Compaña?

En la oscuridad de la noche, los perros son los únicos que se atreven, con sus aullidos, a anunciar la llegada de la Santa Compaña. El resto de animales enmudecen y despejan el camino para dejarles paso.

Es difícil conocer con exactitud el origen de esta leyenda, de hecho, esta procesión de ánimas tiene hermanas en diferentes regiones con variantes. "Las culturas tradicionales normalmente trabajan con lo que un psicólogo francés llamaba 'bricolaje', es decir, cogen de aquí, cogen de allá, y con eso montan una manera de ver el mundo. No hay que olvidar, que todo esto que ahora se ve como leyendas, y la gente las ve como pintorescas, era una forma de ver el mundo, una forma perfectamente organizada de ver el mundo. ¿De dónde surge? Obviamente, si no hay purgatorio no hay Compaña, ósea que hasta que el purgatorio se desarrolla como una idea del cristianismo, no hay Compaña ni ninguna otra forma de manifestación de este tipo. ¿Que hay cosas anteriores? Puede ser, pero tampoco tenemos fuentes suficientes como para poder ir lo bastante atrás como para saber de dónde se han ido cogiendo cositas sueltas. Está claro que es cristiano, ahora por ejemplo, en Galicia en la época del Imperio Romano resulta que hay una importantísima cifra de inscripciones dedicadas a los dioses de los caminos, ¿eso significa que es el origen de la Compaña? pues no necesariamente, pero significa que hay elementos antiguos que se están utilizando para luego montar esa otra manera de ver el mundo implicada ya en la concepción cristiana" narra Llinares.

Los testigos de esta procesión aseguran que con la llegada de la Santa Compaña se levanta una espesa niebla y en la cabeza no va un ánima sino una persona viva. Dependiendo de si el patrón de esa parroquia es un Santo o una Virgen será ese 'elegido' un hombre o una mujer. Dicha persona a la mañana siguiente, no recordará nada de lo ocurrido, pero su salud empezará a resentirse mostrando una extremada delgadez y palidez. Esa persona ya no encontrará descanso ni paz y estará condenado a vagar noche tras noche hasta que la muerte se le presente u otro testigo traspase la cruz.

Cobran especial importancia los 'cruceiros' tan presentes en la geografía gallega. Estos monumentos representan una cruz de piedra sobre un pilar. Se encuentran construidos normalmente sobre encrucijadas de caminos o al lado de las iglesias.

Se construyeron como lugar de protección para los viajeros que transitaban esos caminos y se cree que lo más seguro para no ser uno de los elegidos de la Santa Compaña, en caso de cruzársela, será correr hasta un cruceiro ya que frente a estos monumentos las almas no tienen poder para capturarlo. Llinares nos profundiza en las formas de librarse de ser un 'elegido'. "El cruceiro marca las encrucijadas, las encrucijadas son sitios ambiguos, son sitios de reunión, pero también son sitios peligrosos ¿por qué? porque por ahí anda la Compaña de noche y el cruceiro es lo que te puede salvar de la Compaña, entre otras cosas. Porque si te encuentras con la Compaña a veces te obligan a ir con ella y hay métodos para librarse" dice la profesora de la USC para enumerar tres posibilidades:

Echarse al suelo y que te pasen por encima, es doloroso pero efectivo

Llevar siempre las manos ocupadas porque la Compaña lleva una cruz delante que tiene que portar una persona viva. Te dan la cruz y tienes que ir con ellos si la coges

Agarrarse al cruceiro

Y con sentido del humor Llinares recomienda: "Tomad nota porque si os encontráis alguna vez con la Compaña es interesante saber cómo deshacerse e ella, o también que tu madrina o tu padrino vayan en la Compaña y entonces te libran".

La leyenda también explica que no todo el mundo está capacitado para ver la 'Compaña'. El escritor e investigador Elisardo Becoña Iglesias dice en una de sus obras que solo "los niños a los que se bautizó por error usando óleo de los difuntos" podrán de mayor verlos. Llinares confirma que son esas "personas que cuando los bautizaron, en lugar de ponerle los óleos del bautismo el cura se equivocó y le puso los de difuntos, los óleos que se ponen en la extremaunción y luego hay otra manera, si tú no la ves, pero estás con alguien que sí que la ve y quiere que la veas, te pisa el pie y entonces automáticamente tú la puedes ver, pero en ese momento nada más".

En este punto es inevitable replantearse si es leyenda o realidad y es que la historia está muy enraizada en la cultura gallega. La profesora nos confirma que ella conoce testimonios que afirman haberla visto. "En mi pueblo hay lo que se llama 'veliña' que es una luz que se mueve sola, y a mí algunas personas me contaban que sí que habían visto la 'veliña', la luz y luego había muerto alguien, porque eso era la señal. Si que conozco gente, perfectamente cuerda, que interpreta el mundo sobre su manera de ver el mundo. Gente perfectamente cuerda", recalca.

Otras Santas Compañas en España

En Asturias tienen 'La güestia' que igual que la Santa Compaña son un grupo de encapuchados que se acercan a la casa de un moribundo, dan tres vueltas al edificio y justo después se produce el fallecimiento de esa persona.

En Extremadura existe el 'Corteju de genti de muerti' que son dos jinetes fantasmales que durante las madrugadas vagan por los pueblos. Quienes se los crucen morirán en los próximos días.

'La estadea' es la variante de Zamora y en Léon se habla de 'La hueste de ánimas'.

