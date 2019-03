Saida Prieto: "Me han destrozado la vida pero voy a llegar hasta el final"

Saida Prieto, la candidata a reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife que sufrió graves quemaduras al incendiarse su traje durante la gala de elección, ha responsabilizado del incidente que, ha dicho, "le ha destrozado la vida", al diseñador del traje que provocó el fuego en el suyo.

"He sufrido mucho, lo he pasado mal y me han destrozado la vida pero voy a llegar hasta el final por mí y por mi hija, pese a quién le pese y caiga quién caiga" ha dicho la joven en su primera comparecencia pública tras el accidente ocurrido el 6 de febrero.

Saida, acompañada de su madre y de su abogado, ha subrayado que en un momento se vio atrapada entre las llamas y los únicos que intentaron salvarla fueron sus diseñadores y un técnico de sonido y ha afirmado que nadie más acudió en su ayuda. "Me estaba quemando y no podía escapar del traje" ha aseverado Saida, quién ha señalado que es el peor recuerdo de su vida.

La joven sufrió quemaduras en el 45 por ciento de su cuerpo y ha permanecido dos meses ingresada en el Hospital Virgen del Rocío en el que le han realizado 11 intervenciones y todavía le quedan al menos otras dos.

"Mi vida ahora es muy difícil" ha dicho Saida, quien ha manifestado que no tiene movilidad en los brazos por lo que requiere ayuda para vestirse o asearse pero ha expresado su deseo de ser la misma de antes e incluso de volver a ser candidata a reina en las fiestas del carnaval de 2014.

Ha reconocido que le queda un largo camino para su recuperación, aunque por ahora no tiene que volver a Sevilla y continúa con el tratamiento en el Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife.

Sobre cómo se encuentra de ánimo, la joven ha dicho que intenta estar bien aunque ha afirmado que aún le vienen recuerdos "de esa noche" y del momento en el que se vio envuelta en las llamas.

Saida ha señalado que está agradecida por todas las muestras de apoyo que ha recibido pero ha insistido en que quiere que se pague por lo que ha ocurrido y que no vuelva a suceder nunca más.

Ha afirmado que no la ha llamado ni el diseñador del traje que provocó el incendio, Willy Jorge, ni la candidata que lucía su fantasía, y sobre ella dijo que, si la están culpando, ni entra ni sale en eso. "Y si ella lo ha pasado mal, yo lo he pasado peor", añadió.

El abogado de la joven, Juan José Rodríguez, ha señalado que están personados como parte perjudicada en los dos procedimientos abiertos y ha recordado que en el judicial se ha imputado al diseñador del otro traje y al exgerente de fiestas por un presunto delito de lesiones por imprudencia.

Asimismo se han personado en el expediente abierto por el ayuntamiento que investiga los hechos y en los que la familia ha expresado su mejor predisposición para colaborar en su esclarecimiento.