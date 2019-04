Roberto Brasero pronostica que las temperaturas seguirán bajando y llegarán hasta los -12ºC a mitad de semana

El meteorólogo Roberto Brasero ha explicado que a esta hora en muchos puntos de la Península se está en peor situación que esta mañana porque está llegando una segunda rama de la borrasca con más precipitación, a pesar de que el frío sea el mismo, lo que se traduce en más nevadas.

Esta borrasca está situada ahora mismo sobre el Mediterráneo, está dejando lluvias abundantes en Cataluña y la nieve comienza hacia el interior porque la temperatura en más baja. De hecho, la precipitación del Mediterráneo llega hasta Madrid, donde está nevando copiosamente, sobre todo hacia el este. En el Cantábrico, por su parte, es el viento del norte el que realimenta las precipitaciones, por lo que va a seguir nevando en cotas bajas.

En cuanto a la tarde de este lunes, Brasero espera que se produzca la misma situación, a la que se debe sumar que va a bajar un poco más la temperatura y, por lo tanto, bajará también la cota de nieve, hasta llevarla a cerca del mar en el norte de España.

Sin embargo, según Brasero queda más frío por llegar. Este martes la situación será parecida, pero este miércoles, sin tantas nevadas, hará más frío, al igual que ocurrirá el jueves y el viernes. Además, por la noche habrá nevadas en casi cualquier punto del interior peninsular. Las temperaturas más frías serán de 10ºC o 12ºC bajo cero a mitad de semana.

Las nevadas copiosas se mantendrán este lunes y martes, cuando nevará incluso a nivel del mar en el Cantábrico, aunque lo más significativo esta semana será el frío, ya que los termómetros seguirán por debajo de los niveles normales (-5 y -10 grados) y las heladas serán generalizadas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La portavoz de la AEMET, Delia Gutiérrez, ha precisado que la situación, a día de hoy, no es una ola de frío porque no se cumplen las condiciones meteorológicas, aunque al final de la semana muy fría, ya que se acentuará el frío durante los últimos días. "Lo que hemos tenido hasta ahora no es extraordinario, ni las precipitaciones, ni las temperaturas, aunque sí ha sido un episodio de nevadas importantes, de los que hay pocos en el invierno pero nada que no hayamos visto antes", ha comentado.

Este martes la cota de nieve "bajará mucho" aunque la inestabilidad se reduce a menos zonas y los avisos de riesgo importante afectarán al interior noroeste peninsular donde la cota de nieve incluso podrá estar a nivel del mar en la costa Cantábrica, aunque las mayores cantidades de precipitación se producirán en las zonas de montaña.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada y la portavoz han indicado que mañana se extenderán los avisos de temperaturas mínimas a muchas zonas y varios días ya que los cielos quedarán despejados. Respecto al miércoles, ha apuntado que aumentará la inestabilidad y se extenderán los avisos por frío a muchas zonas de la Península, ya que se esperan heladas intensas mientras que los avisos por nieve irán disminuyendo, hasta quedar solamente en las zonas próximas de la cordillera cantábrica, en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y en las provincias de León, Palencia y Burgos.

Las temperaturas alcanzarán mínimas de -5 grados centígrados en numerosas zonas del interior de la mitad norte e incluso bajarán por debajo de -10 grados centígrados en las zonas altas de Pirineos, Sistema Ibérico, Sistema Central y en la Penibética.

De cara al jueves y el viernes, la portavoz ha señalado que las temperaturas muy bajas se extenderán aún a más zonas. De hecho, ha pronosticado que la situación se mantendrá durante varios días. "Tenemos una perspectiva de semana muy fría y de momento no se ve cambio a la vista", ha comentado. Respecto a las precipitaciones, ha comentado que el martes tenderán a disminuir y al final de la semana llegará un nuevo frente con lluvias, aunque aún hay incertidumbre.