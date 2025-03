El aviso de Roberto Brasero: "Llega la borrasca Konrad con más lluvias, frío y nevadas"

Poco ha durado la tregua entre borrascas y la relativa calma que hemos tenido durante parte de este miércoles. Nuevas tormentas caen a esta hora de la tarde en la provincia de Huelva, se ha vuelto a nublar en Toledo y Madrid después de que esta mañana viéramos el sol y sigue precipitando en el Cantábrico donde el viento norte cubre sus cielos de nubes.

Pero a partir de esta noche debemos volver a mirar al sur de España. Atención este jueves a las tormentas que volverán a ser fuertes en la mayor parte de Andalucía y en Ceuta, de nuevo con importantes acumulaciones de agua, y con viento fuerte y temporal costero. Esas lluvias volverán a extenderse de sur a norte durante el jueves por la mayor parte de la península y Baleares, siendo menos probables en el oeste de Galicia así como en el sur de Canarias (en el norte de las islas de más relieve sí puede llover mañana y con fuerte viento en La Palma).

Es probable que las precipitaciones lleguen a ser persistentes y/o fuertes en el tercio sur peninsular donde se podrán registrar acumulados abundantes de precipitación y, según advierte la AEMET, posible la aparición de forma dispersa de tormentas y granizo menudo acompañando a los chubascos. Y en las sierras, nevadas como si fuera pleno invierno.

Más nieve que en invierno

Tengo que aclarar, antes de que alguien me lo plantee, que todavía estamos en invierno, sí, pero en sus postrimerías: el próximo jueves día 20 cambiamos de estación y llegará la primavera astronómica. Desde el punto de vista climatológico, es decir, para las cuentas que se siguen en los estudios del clima, el invierno ya ha terminado, ya que se consideran los trimestres exactos y el invierno es diciembre, enero y febrero.

Climatológicamente, estas lluvias y nevadas que estamos teniendo estos días se contabilizan en la primavera climatológica, que es el trimestre marzo, abril y mayo. Esto ya lo habrás leído aquí más de una vez pero lo vuelvo a repetir solo con la intención de dejarlo claro. Cuando decimos: "está nevando ahora más que invierno", nos referimos al invierno climatológico que terminó el pasado 28 de febrero. A mí para evitar confusiones me gusta decir: "está nevando ahora más que en pleno invierno" porque me refiero a ese momento álgido del frío en mitad de la estación, y no ahora que estamos ya en su recta final: solo queda una semana para estrenar la primavera, y llegan ahora más frío y nevadas.

Más nevadas

Tenemos ahora una capa blanca de nieve en nuestras montañas del centro y sur que no vimos ni en enero ni en febrero y montañas blancas también en el norte, sobre todo en Pirineos. En todas estas montañas y más seguirá nevando mañana y pasado. De hecho han vuelto los avisos de Aemet por nevadas a las principales montañas y zonas aledañas del norte y centro peninsular.

Nevará mañana en las montañas del sureste a partir de 1.600 metros, en el centro a partir de 1.000 y en las sierras del norte en cotas más bajas. Y es que durante el jueves irá entrando una masa de aire más frío a lo largo del día y por la tarde las temperaturas serán más bajas que las de hoy en toda España. Y el viernes hará más frío desde primera hora.

El viernes sigue la borrasca

El viernes amanecerá con más frío e incluso con heladas en el interior de la mitad norte peninsular: como si fuera un viernes del pleno invierno (otra vez). La borrasca se irá desplazando hacia el mediterráneo, pero de nuevo esperamos lluvias prácticamente generalizadas que serán menos abundantes por el oeste peninsular pero que de nuevo pueden ser fuertes en el sur de Andalucía y zonas de Murcia y la Comunidad Valenciana y Baleares, con vientos fuertes y con tormentas.

También podrán llover en la cornisa cantábrica e islas Canarias. Seguirán también esas nevadas copiosas en las montañas. Con una cota de unos 800-1000m en la mitad norte y 900-1300m en la mitad Sur. Y será un día bastante frío para la época, con temperaturas diurnas entre 5-10º por debajo de lo normal.

Fin de semana frío pero sin lluvias

El sábado día de tregua para las lluvias, aunque podrá llover en el cantábrico, Cataluña y Baleares. Con una cota de nieve que se sitúa al principio sobre los 700m. Ese día también remiten las lluvias en Canarias. La borrasca Konrad ya debería haberse marchado y veremos el sol, sí, el sol, en esas zonas donde tanto ha estado lloviendo hasta ahora o donde aún puede llover mucho mañana: sur, zona centro, el este con Valencia y su fin de semana de fallas.

Sol pero también frío: amaneceremos el sábado con heladas más intensas y extensas que el día anterior en las zonas de interior del centro y mitad norte, y la noche será más fresca también en el resto de España.

El domingo las temperaturas podrán subir, aunque amaneceremos con heladas en esos lugares habituales. Podrá llover, débilmente, en el cantábrico y puntos del Sur, y podría ser un día como el de hoy, que se vaya nublando por la tarde por la aproximación de una nueva borrasca que entraría el lunes con más lluvias por el oeste. Otra más para la semana que viene. Pero de momento el fin de semana parece que descansamos, pero eso sí, bien abrigados, aunque sea ya el ultimo fin de semana del invierno.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com