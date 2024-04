Retiran un radar en Siero porque los carteros no dan a basto con tanta multa: registra 300 sanciones al día

Se trata de un radar rotatorio, van cambiándose de ubicación dentro de la ciudad, para que los conductores no sepan dónde se encuentran. Hay varias cajas distribuidas por la localidad, pero no siempre contienen el cinemómetro en su interior, restringiendo la velocidad a 30 kilómetros por hora. El radar instalado en la localidad asturiana de Lugones, que pertenece al concejo de Siero, ha causado un gran problema que roza el colapso. Son tantas las sanciones registradas por este detector que los carteros no consiguen entregar todas las multas a tiempo.

Con el comienzo de año, el Ayuntamiento de Siero decidió instalar nueve cajas de cinemómetros, y siete de ellas se ubicaron en Lugones. En total, eran dos radares que iban rotando por esas nueve cajas. Para la sorpresa del Ayuntamiento, el número de denuncias ha sido desorbitado: se han registrado 15.000 multas por exceso de velocidad, llegando a superar en varias ocasiones las 300 sanciones en un sólo día.

La Nueva España ha informado de que son tantas las sanciones que el servicio de Correos se ha visto desbordado. De hecho, el turno de la tarde se ha dedicado casi exclusivamente a entregar todas estas multas registradas y no han podido distribuirlas todas.

Los vecinos están indignados

Los vecinos del municipio han mostrado su indignación ante la oleada de sanciones y denuncian el afán recaudatorio del Ayuntamiento de Siero. Algunos de los vecinos que viven en la zona confiesan que han llegado a recibir hasta 16 avisos de multa en un sólo día. Por ello, el alcalde, Ángel García, ha decidido quitar el radar que más sanciones ha repartido, el de la avenida de Les Bellotines, y ha pedido disculpas por lo ocurrido: "Esta situación me genera un gran malestar y pido disculpas como alcalde. Quizá teníamos que haberlo hecho de otra manera, o no poner los radares, pero también teníamos que tomar medidas con respecto a la cantidad de quejas y denuncias que nos llegaban de los vecinos por exceso de velocidad".

El primer edil cuenta que ha llegado a discutir con amigos y familiares por este tema, y ha explicado que cuando el radar hace una fotografía ya no depende de ellos, pasa a ser responsabilidad de Tráfico.

¿Dónde están los radares que más multan en las carreteras de España?

En la tabla encontrarás los 50 radares que más multas pusieron el año pasado, de acuerdo a los datos de la Dirección General de Tráfico.

El primero del ranking se ubica en Andalucía, concretamente en Cádiz, en el punto kilométrico 75 de la A-381 y puso más de 79.000 denuncias. En Cádiz también, pero en el punto kilométrico 37 de la A-381 se encuentra el segundo que más multó con más de 68.000 denuncias.

