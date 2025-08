Noticias de hoy, lunes 4 de agosto de 2025

La ola de calor, los incendios activos en España, entre las noticias destacadas de hoy, lunes 4 de agosto de 2025.

Ola de calor

España está inmersa en una ola de calor con temperaturas extremas. Es la segunda ola de calor. Noche con temperaturas superiores a los 20º C o incluso 25º C. Así no hay quien duerma. Muy difícil conciliar el sueño.

Y hoy, más calor. Suben las temperaturas, especialmente en el norte. Hay 12 comunidades con avisos. Además, este calor infernal aumenta el riesgo de incendios.

Incendios

La lucha contra el fuego no se detiene. El incendio de Badajoz continúa activo. Lo mismo ocurre con varios fuegos en Ponteceso, A Coruña. El incendio de A Cañiza está ya extinguido y el de Vilardevós, estabilizado. Lo mismo que el fuego de Palamós, Girona, que ha obligado a confinar dos camping.

Vuelta a la rutina

Esa es la peor parte de las vacaciones, que se acaban y toca regresar a la rutina. Para muchos las últimas horas han sido de hacer la maletas y también el viaje de vuelta. No todo el mundo lo lleva bien, los expertos recomiendan que ese 'volver a empezar' sea poco a poco.

Política

La falta de presupuestos y la financiación autonómica encienden el debate. Illa acusa a Madrid de dumping fiscal y pide ponerle freno. Ayuso se defiende. Y todo esto mientras Feijóo aboga por un cambio en el clima político.

Gaza

Netanyahu pide que Cruz Roja les suministre comida a rehenes israelíes mientras Israel sigue vetando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. En las últimas horas, varias personas han muerto de hambre.

Jubileo

El Papa pone punto y final al Jubileo en Roma, y también a su primer acto. Lo hace con una misa en la que ha tenido un recuerdo especial para los jóvenes de Gaza y Ucrania. Termina así una semana en la que peregrinos de más 140 países han visitado Roma.

