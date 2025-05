El relato de uno de los españoles atrapados en Trípoli: "Nos mantuvimos lejos de las ventanas, por si había balas perdidas"

Verdaderos momentos de pánico, fue lo que vivieron los nueve españoles que forman parte de una delegación de la Cámara de Comercio de Tarragona cuando quedaron bloqueados en su hotel de Trípoli (Libia) por los tiroteos entre milicias. Tras el susto, fueron puestos a salvo en la embajada española, donde han pasado la noche.

Los enfrentamientos armados entre milicias han causado una docena de muertos. Los empresarios españoles que quedaron atrapados aseguran que siguen todos bien y que por ahora no tienen fecha de regreso a España.

Momentos de tensión

Los empresarios viajaron a Libia en una misión comercial que había organizado la Cámara de Comercio de Tarragona. Durante su estancia se vieron sorprendidos por los violentos enfrentamientos entre diferentes facciones armadas del país. Ante tal situación, se refugiaron en un primer momento en su hotel, primero en el sótano y más tarde en sus habitaciones.

Tras los primeros momentos de tensión, consiguieron trasladarse a la embajada, donde han pasado "una buena noche". "Hemos dormido en la embajada y estamos esperando instrucciones para ver cuándo podríamos ir al aeropuerto más próximo, que es el de Misrata", explica a EFE Marouane Boutami, responsable de exportaciones de los laboratorios Catalysis, con sede en Madrid.

Él es uno de los nueve españoles que participaban en la misión comercial. Ha asegurado que no se sienten amenazados, ya que no son "objetivo de las milicias". En la entrevista con la agencia, ha relatado que en todo momento se mantuvieron en contacto con la embajada y que siguieron sus instrucciones: "Nos dijeron que nos mantuviéramos lejos de las ventanas, por si hay balas perdidas, porque es una zona conflictiva que se disputan las dos milicias"

Una vez en la embajada, ha querido trasladar su "total agradecimiento" y ha querido felicitar "al personal de la embajada por todo el trabajo que han hecho". "Es un imprevisto y la embajada ha hecho todo lo posible para que estemos lo más cómodos posible. Es de agradecer cómo se han portado con nosotros", insiste.

También se ha pronunciado otro de los empresarios atrapados en Trípoli es Roberto Barros, director del departamento de internacional de la Cámara de Comercio de Tarragona, que reafirmado que están todos bien y que no temen por su vida. Lo que no saben es cuándo podrán volver a España: "Esto depende de muchas circunstancias, de cómo evoluciona la situación, si reabren aeropuertos... Pero estamos bien, no le veo mayor problema"

El viaje, en el que participan exportadores de toda España, entre ellos la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarias, Begoña Fernández-Costales, estaba organizado por la Cámara de Comercio de Tarragona y estaba previsto que se desarrollara del 12 al 15 de mayo. Sin embargo, la misión comercial se vio truncada por los enfrentamientos armados en la capital libia, que han causado desde el lunes al menos doce fallecidos tras la muerte del poderoso líder Abdel Ghani al Kikli, cabecilla de la milicia Aparato de Apoyo a la Estabilidad (SSA).

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com