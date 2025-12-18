Efemérides de hoy 18 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 18 de diciembre?

El 18 de diciembre de 2022, la selección de Argentina se proclama campeona del Mundial de Catar tras vencer a Francia por 4 a 2 en la tanda de penaltis. El partido acabó empate (3-3), y tuvo que decidirse tras la prórroga. Este triunfo supone la tercera estrella mundialista para Argentina, después de los títulos de 1978 y 1986. La selección dirigida por Lionel Scaloni mostró solidez y carácter en un partido considerado ya como uno de los más emocionantes de la historia del fútbol. Francia, vigente campeona, no logró revalidar el título pese a su gran reacción en la segunda parte.

Este título marca un hito para el deporte argentino, ya que se trata del capítulo más trascendente de la carrera de Lionel Messi, uno de los mejores jugadores de la historia. A sus 35 años, con dos goles en la final y actuaciones decisivas durante todo el torneo, el capitán se convirtió en el eje emocional y futbolístico de la selección. Fue elegido Balón de Oro del campeonato por su rendimiento durante la fase final.

Un 18 de diciembre, pero de 1923, se firma en París el Estatuto de Tánger, en el que representantes de España, Francia y Reino Unido acuerdan el establecimiento de la ciudad de Tánger como zona internacional. La medida responde a la importancia estratégica de la ciudad, situada en el estrecho de Gibraltar, y a las tensiones coloniales que se habían intensificado desde finales del siglo XIX.

De esta manera, se convierte en un territorio neutral y desmilitarizado administrado por una comisión internacional, que garantizaba la presencia diplomática y comercial de varias potencias en un espacio clave para el comercio y la política mundial. La Zona Internacional de Tánger se mantuvo hasta 1956, cuando Marruecos recuperó su independencia y la ciudad pasó a integrarse plenamente en el Estado marroquí.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 18 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 18 de diciembre?

1271.- Kublai Khan, nieto de Gengis Khan, funda oficialmente la dinastía Yuan y se convierte en el primer emperador mongol de China.

1642.- El marino y explorador holandés Abel Tasman se convierte en el primer europeo que llega a Nueva Zelanda.

1812.- Se celebra el primer Sorteo Extraordinario de Navidad de Lotería Nacional en Cádiz (España).

1892.- El cascanueces, uno de los mejores ballets clásicos de la historia, se estrena en el Teatro Mariinski de San Petersburgo con música del compositor ruso Piotr Tchaikovski.

1940.- El dictador alemán Adolf Hitler, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, autoriza la "Operación Barbarroja", la primera orden operativa para invadir la Unión Soviética.

1969.- Reino Unido aprueba en la Cámara de los Lores la abolición de la pena de muerte por delito de asesinato.

1981.- Un Real Decreto hace público el modelo oficial del escudo de España.

1987.- El primer videojuego de rol de la saga "Final Fantasy", obra de Hironobu Sakaguchi, sale al mercado japonés.

2005.- El candidato de la izquierda, Evo Morales, gana las presidenciales de Bolivia por primera vez.

2010.- Se inaugura oficialmente la línea ferroviaria de alta velocidad (AVE) entre las localidades españolas de Madrid y Valencia.

2020.- 344 estudiantes de secundaria raptados en Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram regresan a sus casas, tras seis días de cautiverio.

¿Quién nació el 18 de diciembre?

1943.- Keith Richards, guitarrista de los Rolling Stones.

1946.- Steven Spielberg, director y productor cinematográfico estadounidense.

1963.- Brad Pitt, actor estadounidense.

1968.- Alejandro Sanz, cantante español.

1980.- Christina Aguilera, cantante y actriz estadounidense.

2001.- Billie Eilish, cantante estadounidense.

¿Quién murió el 18 de diciembre?

1737.- Antonio Stradivari, violinista italiano.

1829.- Jean-Baptiste Lamarck, botánico y zoólogo francés.

1990.- Anne Revere, actriz estadounidense.

2006.- Joseph Barbera, dibujante estadounidense.

2018.- María Jesús Rosa, primera española campeona del mundo de boxeo.

2021.- Richard Rogers, arquitecto italo-británico, premio Pritzker y autor de la T4 del aeropuerto de Madrid.

¿Qué se celebra el 18 de diciembre?

Hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y el Día Internacional del Migrante.

Horóscopo del 18 de diciembre

Los nacidos el 18 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Sagitario.

Santoral del 18 de diciembre

Hoy, 18 de diciembre, se celebra Nuestra Señora de la Esperanza.