Registran otra casa donde estuvo el sospechoso de la desaparición de Marta Calvo

Agentes especializados de la Guardia Civil han registrado este jueves una vivienda de la población de L'Olleria en la que el principal sospechoso de la desaparición de la joven Marta Calvo estuvo recientemente, en una actuación para buscar pistas que conduzcan al paradero de la mujer o del hombre que estuvo con ella por última vez. Los agentes han salido de allí con bolsas, en las que llevan varios objetos del principal sospechoso.

L'Olleria, donde hay otra casa que podría haber sido utilizada por el sospechoso, es un pueblo situado a unos 30 kilómetros al sur de la localidad de Manuel, en donde está la vivienda alquilada por el hombre que ya fue registrada el miércoles por la Guardia Civil.

La ubicación de la casa de Manuel fue enviada por la chica a su madre en la noche en que se perdió su pista, y en esa misma vivienda se perdió también el rastro del hombre sospechoso de la desaparición, quien a estas alturas podría estar lejos de este lugar e incluso fuera de España, según fuentes cercanas al caso.

En el registro de esta mañana los agentes, ataviados con monos blancos, han empleado casi ocho horas, y tras concluir las actuaciones han salido por la puerta del garaje, provistos de mochilas y bolsas. En el dispositivo policial han participado en los últimos días desde agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil especializados en homicidios a perros adiestrados, a los que se ha sumado hoy un helicóptero del instituto armado que ha sobrevolado esta mañana la zona donde se estaba realizando el registro.

Así mismo, la búsqueda de pistas se ha extendido a cursos fluviales, simas, cuevas y pozos próximos, para lo que se ha contado con la participación de buzos especialistas de la Guardia Civil. El despliegue de las fuerzas de seguridad en la zona empezó el pasado cuando se denunció la desaparición de la mujer, aunque el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ya ha advertido de que hay que estar preparados para un desenlace "duro" en este caso.

Fulgencio informó el miércoles de que también se busca al hombre que estuvo con ella la última vez, sobre el cual no ha ofrecido detalles, aunque sí ha reconocido que su vehículo está siendo objeto de un análisis forense después de que intentara desguazarlo. Dos días después de la desaparición de la chica, su madre preguntó a los vecinos si la habían visto en la casa del pueblo de Manuel, ya que esa era la ubicación que había recibido de su hija el día de su desaparición a través de Whatsapp.

No obstante, los vecinos aseguran no conocer personalmente al sospechoso, pues todos coinciden en que "se le veía poco" y "no se sabía nada de su vida personal". "La prioridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es tratar de localizar a la víctima; ojalá pudiera ser que esta persona estuviera viva.

Por tanto, insisto: no descartamos ninguno de los escenarios, pero no hay más avances en la investigación", dijo ayer el Delegado del Gobierno, para mostrar a continuación su esperanza en que el sospechoso pueda ser detenido "en las próximas horas o en los próximos días".