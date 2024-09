Se refuerza la seguridad en la frontera de Ceuta ante otro llamamiento masivo a un salto a la valla

Hace quince días, miles de jóvenes entraban en la ciudad marroquí de Castillejos para tratar de llegar a España. Lo intentaron por mar y, más tarde, con un salto masivo de la valla fronteriza. Pero un enorme despliegue policial en lado marroquí lo impidió. Esa situación podría volver a repetirse pronto, ya que se ha vuelto a hacer un llamamiento a través de las redes sociales para cruzar irregularmente de forma masiva hacia España.

La amenaza de ese nuevo intento de salto a la valla, planeado para el lunes 30 de septiembre, mantiene en tensión a las fuerzas y cuerpos de seguridad en Ceuta y ha hecho que la Policía marroquí se vuelva a movilizar en la ciudad fronteriza de Castillejos. También en el lado español se ha aumentado la vigilancia.

Hace unos días, la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Cristina Pérez, ya adelantó que Marruecos y España reforzarían este fin de semana la seguridad en la frontera de Ceuta ante la amenaza de un nuevo intento de salto. El miércoles, la delegada aseguró que el incremento de los efectivos llegaba "de manera constante" a la frontera y al puesto del Tarajal.

"Las fuerzas y cuerpos de seguridad están preparadas, han llegado refuerzos, aunque no voy a ser muy explícita por motivos de seguridad. Muchas veces lo que ocurre es lo que no se anuncia, y para ello debemos tener a las fuerzas y cuerpos de seguridad preparados para responder ante cualquier incidente en el perímetro fronterizo, en el agua o donde proceda", explicó Pérez.

En esa comparecencia, Pérez también reconoció la labor de Marruecos en la gestión de la presión migratoria. "Las autoridades marroquíes hacen una labor de contención de sus propios nacionales, y debemos seguir apelando a esta colaboración institucional entre España y Marruecos para que continúen con esa labor que tan bien están desempeñando".

Y, aunque asegura que las autoridades españolas están preparadas para cualquier incidente, espera "que no haya necesidad de actuar, no solo porque miles de inmigrantes no tengan la necesidad de cruzar, sino también porque confiamos en que las autoridades marroquíes contengan esa presión migratoria". Pero, en el caso de que fuera necesaria la actuación de las autoridades españolas, Pérez ha confesado estar confiada en que responderán "ante cualquier evento que se pueda dar, no solo el día 30".

"La presión migratoria es diaria"

"La presión migratoria es diaria... En algunos casos se anuncia de manera pública, pero en otros casos -que son los más peligrosos-, no las conocemos", explicó la delegada de Gobierno en Ceuta.

El último refuerzo en las fronteras de la ciudad autónoma se produjo el pasado 15 de septiembre, cuando centenares de personas de origen magrebí y subsahariano, realizaron varios intentos de aproximación a la frontera. La crisis migratoria no parece tener cerca su fin y los dirigentes internacionales parecen saberlo. Por ello, este martes el presidente del Gobierno Pedro Sánchez se reunió con el primer ministro marroquí para hablar de esta cuestión. "Confiemos en las buenas relaciones entre ambos gobiernos, que están demostrando que se está trabajando bien", zanjó Cristina Pérez.

