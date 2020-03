Recomendaciones a feligreses para evitar el contagio de coronavirus

La cifra de contagiados por coronavirus sigue creciendo en varias comunidades autónomas. Ante la cercanía de fiestas como las Fallas, o la Semana Santa aumenta la preocupación por el riesgo de contagio de coronavirus. Desde algunas iglesias y de forma particular empiezan ya las recomendaciones a los feligreses, sobre todo, en los momentos de darse la paz y el de la comunión en el que el contacto entre los asistentes es muy cercano.

Recomendaciones desde algunas iglesias

Por ejemplo, la parroquia Santa Joaquina de Castelló ha sido pionera en la provincia con varias recomendaciones encaminadas "al bienestar de los feligreses", según confirma el propio sacerdote Joaquín Esteve. Ha colgado en su iglesia un cartel con dos recomendaciones fundamentales para evitar contagios.

La primera: dar la paz con inclinación de cabeza a la derecha y a la izquierda, quedan prohibidos, por tanto, los abrazos o dar la mano.

La segunda: comulgar todos con la mano y no en la boca.

Besamanos o besapiés no son recomendables

El párroco, que ha desarrollado su trayectoria profesional en el sector sanitario, asegura que no sólo lo hace por el coronavirus, también"por la gripe o por otras dolencias que son de fácil transmisión. Son solo una serie de medidas higiénicas que no se imponen, sino que se sugieren" segura Joaquín.

Comunicado del Obispado de Cartagena

Son varias las iglesias que están adoptando medidas desde el pasado miércoles de Ceniza. El Obispado de Cartagena invitan a los fieles a que en tiempo de Cuaresma y "a la hora de venerar las imágenes, lo hagan con gestos que no supongan riesgo alguno para el contagio de la enfermedad". En un comunicado de la Diocésis se aconseja "sustituir los gestos de besapiés o besamanos por otros, como puede ser la inclinación de cabeza ante las sagradas imágenes de nuestro Señor o su Madre".

Además pide a los devotos evitar "situaciones que puedan dar lugar a la propagación de ciertas enfermedades víricas por contagio". "En atención a esta preocupación, también es recomendable que, durante la celebración de la misa, se suprima el gesto de la paz y sugerimos, además, que la Comunión se reciba, preferiblemente, en la mano", precisa el Obispado. En la nota no se nombra expresamente al coronavirus, aunque de momento, no se ha registrado ningún caso a la comunidad de Murcia.

Celebrar la Semana Santa pero con recomendaciones

El Cabildo de Cofradías de Murcia asegura que se mantienen todos los besapiés previstos en la Semana Santa aunque habría que seguir una serie de recomendaciones que esta elaborando la Consejería de Salud.

Besamanos o besapiés no son recomendables, pero no debían de suspenderse la procesiones, según la coordinadora del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía

Inmaculada Salcedo, coordinadora del grupo de seguimiento del coronavirus en Andalucía, cree que no deberían suspenderse las procesiones en Semana Santa porque son nuestras tradiciones y no hay motivo de alarma ahora mismo para que no se celebren. Sí reconoce que alguna prácticas como los "besamanos o besapiés no son recomendables".

Recomienda además que no estornuden ni tosan cerca de otras personas, que lo hagan en pañuelos desechables, que se laven y descontaminen las manos, que no toquen nada con las manos contaminadas después de estornudar. "Si no tenemos síntomas, no hay ningún problema porque sigamos con nuestras tradiciones y nuestra vida normal", asegura Salcedo.

