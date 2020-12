Rafael Amargo proclama que es inocente: "Estoy bien porque estoy donde tengo que estar, en las tablas"

Rafael Amargo ha asegurado hoy durante la presentación de su espectáculo 'Yerma' en el Teatro La Latina, horas después de su detención y puesta en libertad, que es "inocente" y que lo que quiere es "ganar el dinero cantando y bailando", que es lo que ha "hecho toda la vida".

Declara su inocencia

Amargo ha pasado dos días detenido por su presunta participación en organización criminal y tráfico de drogas. "Soy más que inocente, por eso estoy aquí. No puedo dar un paso atrás, es mi compañía y lo que quiero es dar tres pasos hacia delante", ha asegurado el artista.

El bailarín ha dado una rueda de prensa en el teatro, en la que ha estado rodeado de todo el equipo artístico y de su abogado Cándido Conde-Pumpido. Rafael Amargo ha confirmado que a partir de este fin de semana se estrena su obra, inspirada en el texto de García Lorca y espera que "esté a reventar durante los próximos dos meses".

El artista ha confirmado durante la presentación de su espectáculo que es "una cosa bastante delicada". Amargo ha dicho durante la rueda de prensa a los medios que "las preguntas de mi arte aquí, las que no pertenecen a eso no puedo contarlas porque no me saldría la voz. Les atendemos con todo el cariño del mundo, no nos vamos".

Al final, el bailarín ha respondido a las preguntas sobre su detención por tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. "Estoy bien porque estoy donde tengo que estar, en las tablas. ¿Qué se pasa mal trago? Con el tiempo se va a demostrar lo demostrable, que soy más que inocente, porque sino, no estaría aquí. Estoy bien y esto me anima a trabajar con más fuerza y a respetar más mi trabajo y con ayuda de profesionales", ha explicado Rafael Amargo.