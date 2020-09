El plan Me Cuida del Gobierno no convence a muchos padres ante la vuelta al cole

La vuelta masiva a las aulas se producirá en los próximos días pero algunos centros han abierto ya sus puertas. Las guarderías y escuelas infantiles han sido las primeras en poner en práctica las medidas sanitarias anticovid y el Gobierno propone un Plan Me Cuida.

Aún así, el riesgo de contagio de coronavirus sigue existiendo. En el caso de que los niños tuvieran que pasar cuarentena en casa, ¿qué opciones existen para los padres que trabajan?

El gobierno asegura que podrán coger una baja laboral, pero sólo si su hijo ha dado positivo en coronavirus.

La incertidumbre no desaparece. Sobre todo para los padres. Muchos temen volver a encontrarse en esta situación. Porque aunque la norma sea la presencialidad no o se descarta el cierre de aulas ni cuarentenas para los alumnos en caso de rebrotes. Y para los padres la opción de acogerse al plan Me Cuida.

Si el niño ha dado positivo, los padres, al ser convivientes directos, están obligados a guardar cuarentena. Por eso, podrán solicitar una baja laboral retribuida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunciaba una baja por incapacidad, y que por tanto se puede, está reglada en la seguridad social. También recuerda la existencia del Plan Me Cuida.

Distinto sería si el menor no estuviera contagiado pero tuviese que quedarse en casa de forma preventiva. En ese supuesto, los padres no tendrían derecho a esta baja. Aunque podrían acogerse al Plan Me Cuida.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que permite que los trabajadores tengan derecho a una flexibilidad incluso del 100% de la jornada laboral pero esta medida llevaría aparejada una reducción salarial.

Plan me cuida

El plan Me cuida permitirá una flexibilidad a los trabajadores que sean padres, incluso, del cien por cien. Además de una reducción del 100% de la jornada, aunque sin sueldo.

Si uno de los hijos da positivo en coronavirus se deberá hacer cuarentena y esos padres tendrán la baja laboral retribuida además del plan Me Cuida. Montero señala que es obligatorio hacer cuarentena si da positivo uno de los convivientes directos.

"Por tanto, tranquilidad en este sentido porque ya hay mecanismos y, en caso, de que se den nuevas circunstancias que no estén en este momento previstas y que requieran de la permanencia de los padres en el domicilio por alguna causa, se buscarán, como hemos hecho durante toda la pandemia, los mecanismos que permitan preservar la salid de los menores y cumplir con las recomendaciones sanitarias", señala Montero.