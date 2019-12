Laura es una joven que se gana la vida como profesora de inglés en una academia. El pasado lunes publicó en su Twitter un vídeo en el que se muestra en ropa interior frente a un espejo. Esta publicación ha estado, según ella misma relata, a punto de costarle el trabajo.

A través de un hilo de Twitter, Laura ha explicado su versión de los hechos. La joven ha borrado dichos mensajes porque "todo se ha ido un poco de las manos". Curiosamente, después de denunciar que la publicación de este audiovisual podría hacer que la despidiesen, ahora asegura que su jefa "es una de las mejores, quizás la mejor profesora que yo he tenido, porque he sido alumna suya".

Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Laura publicó el vídeo en cuestión y posteriormente a través de una conversación explicó que llevaba tiempo con ganas de grabarse de esa forma porque: "Llevo siendo toda mi vida una persona rellenita y ahora que me siento más cómoda y satisfecha con mi cuerpo pues pensé que era el momento".

Poco después de hacerse público este material su jefa, siempre según la versión de Laura, se pone en contacto con ella para decirle que tenían que hablar. Además, le dice que debe tener cuidado con sus publicaciones porque ha de dar ejemplo. Los alumnos de Laura tienen entre 7 y 13 años.

Laura asegura que acude a la reunión "muy dispuesta a mantener un diálogo con mi jefa sobre cómo lo que subo en Instagram no define lo buena/mala profesora que soy o el nivel de inglés que tengo aunque estaba: cagadísima". Y sigue: "Pero llego y obviamente no me deja hablar, ojalá tener la conversación grabada o algo porque de verdad es vomitiva literalmente".

Según explica en su perfil su jefa le asegura que muchos padres de alumnos habían visto el vídeo. La tuitera cuelga otro mensaje en el que dice: "Para terminar coge y me dice 'o lo borras o te echo' yo de verdad casi me echo a llorar de la impotencia, no me ha dejado prácticamente hablar y yo aún no sé si borrarlo o seguir con el trabajo".

Este jueves como hemos indicado la joven ha borrado los mensajes "porque no quería hacerlo más público de lo que era".