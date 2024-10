Qué hacer este fin de semana en Galicia: se nota la llegada de la nueva estación con el Outono Gastronómico

Llega un fin de semana especialmente diferente en Galicia, con un festivo nacional que cae en sábado, el día del Pilar. Para celebrarlo hay música, gastronomía, magia, teatro y demás espectáculos. Todo, claro, con un gran toque otoñal: llegan las castañas, el vino, la miel o la patata.

La gallega Miriam Rodríguez regresa a su tierra natal este sábado 12 de octubre para presentar, en el Palacio de la Ópera de A Coruña, su nuevo trabajo, ‘Línea Roja’. La actuación se enmarca en el A Coruña Live Xperience, un ciclo musical que convierte a la ciudad herculina en la capital de la música en directo hasta finales de este año.

No falta la verbena, claro, llueva o haga sol. El Combo Dominicano estará en Cuntis y Mos; Los Satélites en Muras y Touro; y la Olympus en Cea, Ourense, este domingo.

Fiestas gastronómicas que comienzan

Si algo caracteriza a Galicia es su amplia y variada oferta de productos gastronómicos en cada estación. El otoño es tiempo de vendimia, por lo que comienzan las fiestas alrededor del vino y de su recogida. Es el caso de la Festa da Vendima de Barrantes, en Ribadumia, o la de Punxeiro, en Viana do Bolo. En ambas se degusta su vino, siempre acompañado de pinchos y tapas típicas de cada zona.

En Vilar de Barrio, Ourense, celebran la Festa da Pataca, una de las fiestas con más historia en la provincia y de las más curiosas. Habrá degustación gratuita, más de 1.500 huevos fritos, comida popular con empanada de patatas y un concurso de la patata de más peso, la más rara, el producto de temporada más singular y la cesta otoñal más creativa.

Se celebra también la Feira da Carne de Montederramo y la Feira do Mel de O Valadouro este sábado; mientras el domingo tendrá lugar en As Pontes la Feira do Queixo do Eume e Mel de Goente.

Y si lo que se busca este fin de semana es disfrutar de la gastronomía otoñal gallega, desde luego uno no puede perderse el Outono Gastronómico. En el marco de este programa, las casas de turismo rural gallegas ofrecen menús exclusivos de esta época para parejas, grupos de amigos o familias. Una buena manera de conectar con la naturaleza y disfrutar de los mejores platos otoñales.

Otras que ponen su cierre

Termina este fin de semana la fiesta más grande del otoño, el San Froilán de Lugo. Aunque el temporal Kirk no ha dejado disfrutar del todo de su programación, este sábado se cierra la festividad con mucha programación. Paula Matheus y Milladoiro pondrán su toque musical el sábado para despedir hasta el año que viene a los días más grandes de la ciudad amurallada.

Hasta el domingo también se puede disfrutar de las últimas citas al filo de la Festa do Marisco de O Grove. Las casetas seguirán abiertas para degustar las almejas, berberechos, mejillones, navajas, nécoras y demás producto de la zona. También empieza la cuenta atrás para la Semana da Tortilla de Betanzos, que termina el domingo y donde, de igual modo, se puede degustar la forma tan especial de cocinar la tortilla en la capital gallega de este producto.

Espectáculos variados

Galicia Ilusiona, el espectáculo de magia que convierte a Galicia en la capital de la magia, tiene cita este fin de semana en Santiago y Ferrol. En él, magos internacionales llevan la ilusión a todos los públicos.

Sigue en Carballo el Festival Internacional Outono de Teatro en Carballo y así lo hará hasta el 31 de octubre. Una de las representaciones más esperadas será el sábado, a las 20.00 horas, con ‘Iribarne’, una sátira alrededor de la figura del político gallego Fraga Iribarne.

Espectáculo también en la capital gallega, con el Festival Internacional de Títeres Galicreques, que comienza el sábado, mientras que en Redondela se disputa (recreándola), la batalla de Rande.

