A las puertas del Black Friday: cada español se gastará 237 euros

Estamos a menos de 24 horas de que comience el día en el que se desata el furor por las compras: hablamos del Black Friday. Cada vez son más las empresas que se suman a la celebración del "viernes negro", más conocido Black Friday, con grandes descuentos para atraer al consumidor. Además, este año se puede calificar de insólito porque se pueden encontrar gangas nunca vistas y en todos los sectores: tecnología, moda, belleza, deporte o viajes, entre otros.

Empezó siendo el gran fin de semana de las ventas y se ha convertido en la semana de los descuentos. El Black Friday es el pistoletazo de salida de las compras navideñas. El número de comercios que se unen a esta fiesta de los precios aumenta cada año. Se espera que salgan de nuestro bolsillo unos 237 euros por persona.

¿Pero realmente compramos por necesidad o caemos en la trampa? Hemos salido a la calle a preguntar. "Está todo súper barato", admite una compradora. Algunos si caen en el capricho: "Intento que sean cosas que necesito pero a veces se me escapa un poco". En cuanto a qué buscamos, en el Black Friday hay de todo. "Móvil, ordenadores, auriculares". "este año intentaré buscar ropa a ver qué veo", "electrónica sobre todo. Antes era más en ropa pero ahora prácticamente en todo", nos cuentan cerca de las tiendas.

En los comercios la implicación varía. "Con productos de hostelería, Black Friday no", comenta un dependiente de una cafetería. "Por 400 euros te puedes ir de crucero", reconocen en una agencia de viajes. "Tengo las sábanas a 10 euros por el Black Friday", lanza un trabajador de un mercadillo.

Presupuestos variados

Antes de acudir a las tiendas en el Black Friday, es recomendable elaborarse un presupuesto para organizarse las compras. El gasto depende de las necesidades y nivel adquisitivo. Por eso encontramos quienes esperan dejarse "10 o 15 euros" o quienes no van a comprar: "A no ser que vea una oferta chula no tengo ningún presupuesto para gastar".

No obstante, los gastos pueden rondar "150 euros", "unos 200 o 300". Unos datos que entra en la media de gasto de los españoles. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio previsto será de 237 euros, algo más que el anterior. Sin embargo, siempre hay personas que se pueden permitir superar holgadamente esa barrera: "Por lo menos unos 800 o 1.000 euritos".

Son días en los que las marcas juegan sus bazas para crear necesidades de compras. "El vendedor lo que hace es poner nuestra cabeza el sentido de escasez asociado a un gran porcentaje de descuento", señala Fernando Botella, experto en marketing.

Algunos no se sumarán a este fiesta del consumo: "Yo creo que es un poco cuento".Estando tan cerca de las Navidades, no serán pocos los que aprovechen los precios bajos para ir resolviendo sus regalos: "Si buscas bien, por ejemplo, para el amigo invisible nos va muy bien y ya te haces ahí el regalito top a un precio mejor".

No obstante, las rebajas en los precios no desparecen al terminar este viernes. Así que si eres de los que esperan hasta el último momento, no te preocupes, porque todavía quedan varios días de descuentos