El principio del fin de los cánones de belleza: "El espejo en el que nos miramos ya no es solo uno, ahora son muchos"

Alta, delgada, joven... Hasta ahora, estas eran las características que debía tener una mujer para ser considerada guapa. No lo digo yo. Lo decían las bases del concurso que premia a las mujeres más bellas del mundo, Miss Universo Internacional. Pero este 2024 parece que los requisitos para ser guapa han cambiado. Este año, por primera vez en la historia de este certamen de belleza, no hay límite de edad para participar. El anterior reglamento del concurso recogía que solo podían participar mujeres de entre 18 y 28 años. Pero, tras un reciente cambio, ahora pueden presentarse mujeres de cualquier edad. Y también embarazadas, casadas, con hijos y divorciadas, mujeres que hasta 2023 tampoco podían.

Gracias a este cambio, Alejandra Marisa Rodríguez, con casi 65 años, se hizo con la banda de Miss Universo Buenos Aires e intentó ganar Miss Universo Argentina, donde compitió con mujeres de 18 a 40 años, sin éxito. Aún así, la participación de Alejandra ha marcado un hito muy importante. El inicio de lo que podría ser la eliminación de los moldes en los que las mujeres hemos tratado de encajar durante tanto tiempo.

Vanesa Andrés lleva trabajando desde los 16 años en moda y publicidad. Ahora, con 47, trabaja como modelo 'senior'. Solo ha parado para cuidar de sus cuatro hijos. "Era muy difícil compaginarlo cuando eran pequeños", explica. Para ella, el cambio de normativa de Miss Universo es un gran paso. "Actualmente, el modelo que tenemos de sociedad ha hecho que hayan cambiado los cánones... Los 50 son los nuevos 30", comenta entre risas.

Ella sostiene firmemente que "la industria de la moda se ha modernizado y se ha adaptado a la diversidad". "Con mi edad tengo más oportunidades que antes. Antiguamente ibas a un casting, enseñabas tu DNI y si eras mayor te decían hasta luego. Ahora, si cuadras con lo que buscan, te cogen independientemente de tu edad. No te limita", explica.

"Encima de la pasarela vemos unos perfiles que hace 20 o 30 años nunca hubiéramos imaginado"

Aunque lo cierto es que sí existen algunas diferencias por la edad. "Entre los 18 y 26 básicamente promocionas ropa, accesorios y bikinis. Los trabajos son de pasarela. Y cuando te vas haciendo mayor te prefieren para la publicidad", comenta. Aunque las hay que se niegan a bajar de las pasarelas y desfilan "con su pelo blanco maravilloso, guapísimas...".

"Antes había un canon muy marcado. Todas queríamos ser Claudia Schiffer o Naomi Campbell, pero a día de hoy hay un montón de cánones diferentes, que no son ni mejores ni peores. Son todos diferentes y válidos", asegura Vanesa. "Con la edad y la experiencia, acepto mejor las negativas y no me siento mal por no hacer un trabajo. Todo se ha abierto mucho más, hay muchas más posibilidades y veo que son todo ventajas para mí".

La modelo asegura que los cánones de belleza que tiene la sociedad han evolucionando y lo seguirán haciendo. "Encima de la pasarela vemos unos perfiles que hace 20 o 30 años nunca hubiéramos imaginado. Vemos hombres y mujeres de todo tipo, y también personas con otros tipos de género... Hay una diversidad y un cambio muy positivo". Positivo para toda la sociedad porque "el espejo en el que nos miramos ya no es solo uno, ahora son muchos", zanja.

Abrazar la diversidad

Dentro de esos nuevos perfiles que ahora se ven en las pasarelas están las personas con alguna discapacidad. Claudia Eyzaguirre es directora de la escuela y agencia 'Claudia Modelos Madrid' desde hace 13 años. Lleva 35 años formando modelos profesionales y abrazando la diversidad. Trabaja con niños y niñas, jóvenes, personas mayores e incluso con personas con alguna diversidad motora o psíquica. "Fuimos pioneros en Madrid en formar modelos profesionales con alguna discapacidad", ha explicado.

"Llevamos muchos años soportando unos prototipos que se escapan de la realidad"

"Llevamos muchos años soportando unos prototipos que se escapan de la realidad", denuncia. Por eso, en su agencia no discriminan a nadie ni por género, ni por altura, ni peso, ni edad, ni capacidades. "Queremos que sea todo más real, sin los estereotipos marcados de belleza que antes se exigían", explica.

Tal y como ella asegura, los cánones de belleza están cambiando. "Ya no hay tantos requisitos de estatura, de peso, de tallaje... Y eso es bueno. Si yo veo un vestido en una pasarela quiero que lo lleve una modelo que tenga mi estatura, mi complexión, una con la que me sienta identificada... Con lo que desde luego no me voy a sentir identificada es con una mujer que mide 1,80 descalza y que tiene una talla 34".

"Se deben cambiar los cánones de belleza para que la mujer no se sienta frustrada"

En este sentido, es tajante: "Se deben cambiar los cánones de belleza para que la mujer no se sienta frustrada". Aunque es optimista: "Creo que se está abriendo un camino importante para la aceptación del físico de los mujeres reales". Y esas mujeres reales también son las que tienen alguna diversidad funcional o intelectual. "Una chica con Síndrome de Down o un joven en silla de ruedas también quieren sentirse identificados con los modelos de las pasarelas o de los anuncios".

También los más pequeños

Poco a poco, va creciendo la tendencia de que todos los cuerpos y edades deben estar representados. Y eso tampoco excluye a los niños. "Nosotros trabajamos con niños desde los seis años", explica Claudia. Y, aunque lo general es que a esos niños se les forme para el mundo de la publicidad, cada vez es más frecuente que estos se presenten a certámenes de belleza. "Ya era habitual en Latinoamérica y ahora veo que está entrando cada vez más fuerte en el mercado español", asegura la agente.

"Con con 50 años voy a estar guapísima y empoderada"

Es el caso de Bianca Gómez. Ella acaba de ganar el concurso Miss Preteen España, un certamen de belleza en el que compiten niñas de 13 años. Es una especie de preparación para Miss Teen, el concurso en el que participan niñas de entre 14 y 18 años y que, a su vez, funciona como previa de Miss Universo.

También en este concurso de preadolescentes se han ido reduciendo los requisitos de altura y tallaje para participar porque, para ganar, "no solo tienes que ser guapa, también inteligente y confiar en ti", asegura Bianca. "Da igual como seas, lo importante es la actitud", insiste, e invita a todas las niñas a que se apunten si les apetece: "Todo el mundo puede participar. No decimos que no a nadie… ¡Animo a todas las niñas a que se apunten porque ser modelo da mucha seguridad!".

Sobre el tema de la belleza y la edad, con sus 13 años, Bianca lo tiene claro. "Con 50 años voy a estar guapísima y empoderada", comenta contenta, asegurando que, si puede, seguirá modelando incluso cuando sea más mayor, si eso es lo que entonces le sigue haciendo feliz.

