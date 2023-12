Iago, el joven desaparecido, hizo una última llamada con su móvil antes de encerrarlo en una caja: "Ha cambiado la contraseña"

Iago Negrón es un joven de 19 años que desapareció el 27 de diciembre de 2023 en Pozuelo de Alarcón (Madrid). La familia avisó a la Policía de que el chico se había ido de casa y no había vuelto.

Al parecer, el joven dio un concierto la noche anterior, después salió de fiesta con los amigos y regresó a casa para coger algo de dinero y el abono transporte. Los padres de Iago han denunciado la desaparición de su hijo y encuentran raro el hecho de que se haya ido sin el móvil. "A las 08.15 horas de la mañana se acaba todo, no vuelve a contactar con nadie", explica.

La última llamada de Iago antes de desaparecer

El chico dejó el móvil en casa, encerrado en una caja: "Es muy raro, siempre lleva el móvil", explica la madre del joven. Además, afirma que una amiga suya que trabaja en una compañía telefónica le pidió los datos del hijo y de los padres para averiguar si realizó alguna llamada.

La amiga de la madre averiguó que Iago, el joven de 19 años desaparecido, estaba cerca de casa cuando realizó la última llamada. "La antena que le estaba dando cobertura está aquí al lado, es la que está cerca de nuestra casa", explica la madre en el programa de 'Espejo Público'.

El padre también comenta que su hijo, antes de desaparecer, cambió la contraseña del teléfono móvil. Aunque admite que han podido rastrear el móvil. "Él tenía una contraseña de móvil y cuando lo cogí, probé con la mía de mi móvil y me di cuenta de que podía entrar a su móvil. Era una cosa rara. Hemos concluido que cambió la contraseña y puso una en la que me puedo meter", explica el padre de Iago.

"Me metí y he mirado algunos mensajes, pero no he encontrado nada que pudiera ser relevante. Absolutamente nada", añade el padre, que también es músico.

El desaparecido dejó mensajes a tres personas distintas antes de desaparecer. "Por circunstancias de la vida, no me vais a volver a ver", cuenta en uno de ellos. Los padres aseguran que el video "suena a despedida" y que en él se ve afectado.