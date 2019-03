El preso resucitado en la cárcel de Asturias reclama 50.000 euros de indemnización

El año pasado conocíamos la historia Gonzalo Montoya, el preso al que dieron por muerto en la cárcel de Asturias. Ahora este preso pide 50.00 euros de indemnización por daños materiales.

Los hechos sucedieron el pasado 7 de enero de 2018 cuando los funcionarios del Centro Penitenciario de Asturias encontraron al preso "inmóvil, inconsciente, con muy baja temperatura corporal y sin señales de respiración".

Ante esto, se avisó a los médicos del Centro Penitenciario, que le examinaron y concluyeron que había fallecido. Cuando iban a proceder a realizarle la autopsia comprobaron que estaba vivo y roncando.

Montoya asegura que tras este suceso tiene ataques de ansiedad y depresión. "Desde que me pasó eso me duelen los riñones, tengo muchos ataques de ansiedad y depresión, no soy el mismo", ha explicado.