Un policía fuera de servicio salva la vida a un hombre que habría sido brutalmente apuñalado en plena carretera

Carlos, de 29 años, fue a una fiesta en una discoteca en el sur de Tenerife a bailar bachata. Sobre las tres de la mañana emprendió el viaje de vuelta en coche hacia la capital y en medio de la autopista es adelantado por un coche a una gran velocidad que le frena delante cortándole el paso y obligándole a detenerse.

El ocupante del vehículo se baja y viene hacia el coche decidido a apuñalarle. Increpa a su acompañante, la expareja del agresor, y le dice que se baje y se suba a su coche, para continuar asestándole puñaladas. La primera en el hombro, la segunda, casi mortal, en el pecho. Le deja malherido y desangrándose, perdió casi un litro de sangre.

Aparece el 'Ángel de la Guarda'

Carlos no habría contado esta historia si no fuera por la actuación de Raúl, un policía que se encontraba con su coche también en la autopista y que vio toda la situación y cuyo instinto le casi le hace salir a enfrentarse con el agresor, pero fue su mujer la que le paró "porque no llevaba nada para enfrentarme a él", cuenta.

Raúl no duda en bajarse de su vehículo, una vez se marcha el otro coche, y atiende a Carlos, le tapona la herida, le mantiene consciente, avisa a la ambulancia y a la Guardia Civil.

22 minutos de agonía

Durante los 22 minutos que tardó en llegar la asistencia sanitaria Carlos cuenta cómo se le estaba "apagando la batería". "Yo estaba consciente, pero a veces me iba y volvía". Raúl le decía: "Carlos no te vayas". Y tras ser trasladado al hospital fue operado a corazón abierto.

Detención del agresor

El agresor ha podido ser identificado y detenido gracias también a que Raúl memorizó su matrícula y dio detalles para que pudiera ser localizado. Este policía se ha convertido ya en parte de la familia de Carlos: “son mis Ángeles de la Guarda”. Sus familias pasaron el día de Reyes juntas y Raúl habla de Carlos como "su hijo".

Carlos, que ahora se recupera física y psicológicamente, reconoce que después de lo vivido “hay un pequeño porcentaje de intranquilidad” pero tiene claro que aquel día sus ángeles de la guarda hicieron que se “alinearan los astros” para salvar la vida y espera que pronto se celebre el juicio para cerrar este capítulo de su vida.