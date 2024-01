El polémico semáforo de Pinos Puente: "Más de mil multas en apenas tres meses"

El pasado mes de septiembre se instaló en Pinos Puente (Granada) un sistema de vigilancia foto-rojo en el semáforo que regula la intersección entre la calle Briones con la carretera nacional que pasa por la localidad granadina. A pesar de ser anunciado en las redes sociales, lo cierto es que, en apenas tres meses, más de un millar de vecinos han sido sancionados, en algunos casos, hasta en dos ocasiones.

Este elevado número de multas en tan poco tiempo ha despertado el enfado de muchos vecinos que consideran "un abuso" esta instalación, a la que le atribuyen un carácter "meramente recaudatorio".

"En mi bloque han multado prácticamente a todos los que tienen carné de conducir. Un día llegó el cartero y nos dejó carta de multa a todos. Solo se libraron los que no conducen", asegura uno de los vecinos que reside en un bloque cercano al polémico semáforo.

La sanción ronda los 200 euros y la retirada de 4 puntos: "Una de las chicas del bloque ha sido multada dos veces. Pues 8 puntos le han quitado", continúa este pinero que en las últimas semanas ha decidido cambiar su itinerario para evitar pasar con el coche por esta ubicación.

"¡A mí también me han multado ya! Así que he decidido quedarme parado hasta con el semáforo en verde. El ámbar no dura nada y como el semáforo lleve en verde unos segundos, te arriesgas y entonces, ¿qué? ¿Otra multa?", relata enfadado otro de los conductores que pasa por esta calle que es una de las vías principales del municipio.

Una cuestión de seguridad vial

Desde el Ayuntamiento defienden que la medida responde, únicamente, a cuestiones de seguridad vial: "Desde hace tiempo sabemos, por los propios vecinos que nos trasladaban esa inquietud, que se trataba de un punto en el que son habituales las infracciones de tráfico, generando situaciones de riesgo que podrían llegar a causar un grave accidente de tráfico. Esa es la razón por la que hemos decido reforzar la seguridad en este punto, no hay ninguna intención recaudatoria", aclara la teniente alcalde de Pinos Puente (Granada), Paqui Santaella.

Por su parte, el Subinspector de la Policía Local de la localidad, José Manuel Iglesias, achaca el problema a que los vecinos avanzan con el semáforo en ámbar en lugar de detenerse: "Esta tecnología solo multa cuando el semáforo está en rojo, el problema es que los conductores entran en la intersección con el color ámbar y no les da tiempo a pasar porque dura tres segundos".

¿Funciona esta tecnología?

A pesar de la polémica y el malestar que expresan los vecinos del municipio, lo cierto es que esta tecnología empieza a calar en la población, ya que en lo que llevamos de mes se han registrado solo siete multas, frente al millar registradas en los últimos meses: "El elevado número de multas creo que se debe más al desconocimiento que a otra cosa. Esta reducción significa que la tecnología funciona y que todos los pineros podemos estar más seguros", apostilla la teniente alcalde de la localidad.