Polémica por un taller de educación sexual a menores de entre 6 y 8 años en Extremadura

Esta polémica viene por un taller de educación sobre la salud afectivo-sexual dirigido a niños de 6 a 8 años. El taller es impartido en una biblioteca pública de Badajoz con el nombre "El consentimiento desde la niñez".

Mientras que esto enfada y preocupa a Vox, el Gobierno extremeño se defiende y asegura que no se ha introducido a los menores en temas sexuales. Además, se justifica en que quizá el diseño del cartel ("Sí es sí, no es no, y siempre lo decido yo") es lo que les ha podido llevar a una confusión para generar las críticas en redes sociales.

El taller duró unos 90 minutos y estuvo dirigido y coordinado por el centro de psicología infantil y juvenil Toc-Toc.

¿Se abordaron temas sexuales?

La gran duda es si realmente se abordaron temas sexuales o no. El centro de psicología remarca que en el taller no se abordaron contenidos sexuales, sino que trabajaron desde un lenguaje adecuado y respetuoso sobre las partes del cuerpo de cada uno, dejando claro que cada uno tiene sus partes íntimas y deben ser respetadas como tal. Significa que cada uno tiene que dar el consentimiento en situaciones cotidianas, como abrazos, juegos y muestras de cariño.

Desde Toc-Toc explican que usaron frases como "solo sí es sí" para hacerlo de una manera adaptada y así enseñar a los niños a respetar tanto su propio cuerpo como el de los demás, y sobre todo para que sean conscientes de que tienen su derecho a decir no ante cualquier contacto físico que les incomode.

La Consejería de Cultura reconoce que el diseño del cartel puede haber llevado una interpretación errónea, pero quiere dejar claro que este taller no ha tenido como objetivo introducir a los niños a temas sexuales: "No se abordaron contenidos inapropiados o inadecuados a la edad, ni se introduce a los niños en temas sexuales. Nos consta que en este taller se ha velado por ello con respeto y profesionalidad", explican desde la Consejería.

Biblioteca Autónoma

Además, la Junta de Extremadura responde que esta biblioteca es autónoma en la programación de sus actividades, diseñadas bajo criterios pedagógicos y culturales. Y recuerda que no forman parte de la educación pública: las familias pueden elegir libremente si llevar a sus hijos o no.

Vox ha registrado una propuesta de impulso en la Asamblea para que se revise y se eliminen iniciativas como esta. Oscar Fernández, portavoz del partido en la Cámara autonómica, ha afirmado que "cualquier actividad educativa o cultural que disponga adoctrinamiento ideológico o sexual inapropiado para menores tiene que ser eliminada."

"Es vomitivo, vergonzoso y absolutamente inadmisible", añade Fernández, que exige que los padres tengan el conocimiento previo sobre este tipo de contenido: "Queremos proteger a los menores del adoctrinamiento y del activismo ideológico en las aulas y espacios públicos gestionados por el Gobierno autonómico".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com