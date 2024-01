Así es Horacio, el joven que ha inspirado al polémico cristo del cartel de Semana Santa de Sevilla

No se ha quedado corta la polémica que ha suscitado el cartel de la Semana Santa de Sevilla de este 2024. En Antena 3 Noticias hemos quedado con Salustiano García, el creador, que cuenta en quién se ha inspirado.

El modelo que le sirvió de motivación al artista para su creación es su propio hijo, Horacio García. Según cuenta, buscó por todo el mundo el rostro perfecto pero se dio cuenta que lo tenía en su propia casa.

Vio que Horacio, de 27 años e informático de profesión, tenía esa mirada dulce que él quería plasmar para ese señor Jesús resucitado.

Sienten "mucho orgullo"

"Horacio tiene los ojos justo que necesitaba", relata Salustiano. Padre e hijo sienten por el cartel "mucho orgullo" y creen que el cristo resucitado plasmado es bastante ortodoxo.

Tras ver las críticas que han aparecido publicadas en redes, insiste en que "todo lo que aparece en mi cuadro tiene un precedente iconográfico en el arte. Mi intención es hacer un cuadro respetuoso con todo".

Pese a ello, algunos califican la imagen como aberración e incluso recogen firmas para su retirada. "Si me ponen este cartel no sé si vendría. Eso con la religión no me cuadra", sentencian en las calles.

Las críticas, mejor con humor

El comentario "sale un poco Jesucristo al desnudo", es uno de los más escuchados y, por eso, el autor prefiere tomárselo con un tono humorístico.

"Está tan desnudo como el Cristo del Cachorro, y no sé, a lo mejor hubieran preferido que le hubiera puesto un chándal", dice.

Con humor también se toma el modelo ciertas críticas: "Hay gente que dice que el icono es demasiado atractivo. Pues muchas gracias, eso es lo único que tengo que decir".

Han sido muchos los memes que han aparecido en redes sociales y el alcalde hispalense ha salido en defensa de la creación artística: "A mí el cartel me gusta, yo la polémica, sinceramente, me parece un poquito artificial".