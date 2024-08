Polémica en Gerena tras un mensaje lanzado por el párroco en las redes: 'Ven a misa, no esperes a que te traigan'

Ángel Luis Bayo es sacerdote de la Parroquia de la Purísima Concepción ubicada en Gerena (Sevilla). Este jueves, generaba un gran revuelo tras lanzar a un mensaje que anunciaba en el perfil de Facebook de la parroquia.

La publicación en cuestión representa a varios hombres portando un ataúd junto a una frase que dice: "ven a misa, no esperes a que te traigan". Con él, les pedía a los vecinos de este municipio de unos 7000 habitantes, que acudan a la iglesia.

El meme que ha circulado durante bastante tiempo por diferentes redes sociales y lugares del mundo, pero que en este caso lo hacía peculiar al ser compartido por el sacerdote en el perfil de la parroquia. El Padre Ángel comentaba al respecto que le había llegado a su móvil de manera espontánea y que le había resultado simpático. De no haber sido por esto, igual hubiera pasado desapercibido, pero en esta ocasión de manera inmediata recibía decena de reacciones.

Reacciones de todo tipo

Entre ellas se encuentran la de los que piensan que "no es apropiado subir eso y no se debe obligar a que la gente vaya" o los que no lo ven ofensivo más allá del humor. "Es algo sin importancia", comenta un internauta. También hay quien comentaba que había asistido a sus misas y que "no se les diferencia en nada a las de cualquier otro párroco". Luego, están los que han querido mostrar su ingenio: "ha sabido hacer una campaña de marketing, con esto ha llegado a todo el mundo".

El Padre Ángel tiene 49 años y es natural de Gibraleón (Huelva). Lleva instalado a este municipio sevillano desde hace poco más de cinco años para sustituir al anterior párroco, el cual estuvo durante 50 años. Anteriormente estuvo de misionero en Perú.

Y volviendo a la cuestión, esta controversia ha acaparado la mirada de todos, cuando Gerena está colocando los preparativos para el 50 aniversario de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Soledad, una de las imágenes con más devotos.

