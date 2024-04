Polémica en Cataluña: quieren convertir las piscinas privadas en un refugio climático a cambio de abrirlas al público

En Cataluña, hay polémica por la decisión de la Generalitat de convertir algunas piscinas de comunidades de vecinos y de hoteles en refugios climáticos. A pesar de la sequía, cada comunidad podrá llenar la piscina y disfrutar de ella este verano, a cambio de algo, tienen que abrirse a todo el mundo. Para ello los ayuntamientos tendrán que pactar con los propietarios una serie de condiciones.

"Los propietarios somos los que pagamos los gastos"

Las piscinas privadas también podrían ser catalogadas como refugios climáticos, siempre y cuando no haya donde refrescarse a 60 km a la redonda. Los vecinos se preocupan por las dudas que genera esta aplicación: "Una zona comunitaria es propiedad de los propietarios de los pisos que somos los que pagamos los gastos". No dudan en hacer referencia a otros lugares a los que puede acudir quien no tenga piscina en casa: "También está la playa, y las piscinas municipales".

Las olas de calor recurrentes en verano y la sequía han llevado a la Generalitat a proponer esta norma, pero no será la que seleccione las piscinas-refugio. La Generalitat deja claro quién será el encargado de tomar la decisión: "Es el ayuntamiento quien lo determinará".

Sin acuerdo, las piscinas no abren para nadie

Todavía se desconoce la normativa que va a seguir esta medida, pero el horario o el precio de entrada, si en algún caso lo hubiera, así como el aforo y la seguridad, quedan en manos del ayuntamiento. La Generalitat les cede el testigo porque cree que ellos son los que mejor conocen la situación local. Será el encargado de proponer la norma a las comunidades en junta de propietarios, para que decidan si se acogen o no a esta modalidad. El único inconveniente es que si deciden no aceptarla, ellos mismos tampoco podrán disfrutar de la piscina este verano.

