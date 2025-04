Polémica por un cartel de Semana Santa en Girona: "El que lo ha hecho tendrá que dar explicaciones"

La Semana Santa ya está al caer. Un este cartel de estas fiestas en Girona ha desatado confusión. Muchos se preguntan qué significa. Anuncia, supuestamente, la Procesión del Santo Entierro. Pero ha despertado de todo menos fervor. Y no es el único de estas próximas fiestas que se ha salido de la tradición y está generando polémica. En este cartel aparece un león, un cordero, y aparentemente Jesucristo.

"Parece que el león se quiere comer al cordero", dice un vecino sobre este polémico cartel en Girona. Despierta poca devoción. "No se entiende el mensaje de Semana Santa", comenta otra vecina. "El que lo haya hecho tendrá que dar explicaciones", defienden los vecinos. Y esas explicaciones las da David Fluriach, presidente de la Asociación de Cofradías de Girona.

"Este cartel es básicamente una alegoría de la resurrección de Jesucristo. Representa como el León de Judá", responde Fluriach. El cartel fue encargado al artista Gerard Soler. "Nos presenta la obra y ahí es cuando viene la sorpresa", dice el presidente.

Reacción en redes

El estilo del cartel no ha pasado desapercibido por los usuarios de redes sociales. Muchos han tirado de sentido del humor para definirlo. "Mufasa granítico disgustado por algún motivo, Jesucristo Chad bitcoiner, carnero rapado mutante desconcertado te devuelve la mirada, atardecer nuclear, nubes más densas que el petróleo, Girona habitando en una perspectiva mágica. Cartel legendario", escribía un usuario.

"He visto cosas feas en la vida, desagradables, pero pocas tan grotescas como esta, decir que es más fea que un pecado, teniendo en cuenta el campo semántico, no me parece exagerado", destacaba otro usuario en redes sociales.

