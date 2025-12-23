Matan a tiros a un hombre a plena luz del día en Castelldefels: los Mossos siguen buscando al autor

Los Mossos d'Esquadra investigan un tiroteo producido este lunes por la tarde en Castelldefels (Barcelona). La víctima, herida por arma de fuego, ha muerto después de que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) intentara salvarle la vida.

El tiroteo se ha producido sobre las 16.00 horas en la zona de la calle Doctor Fleming. Los agentes siguen buscando al presunto autor con ayuda de un helicóptero que sobrevuela la zona, según 'Europa Press'. Y hay en marcha un dispositivo especial para tratar de detenerlo. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha asumido la investigación del caso.

Se trata de la tercera muerte violenta que se produce en Cataluña en las últimas horas. Los Mossos también investigan hallazgo de un cadáver con heridas de arma blanca en Molins de Rei (Barcelona) y la muerte de un hombre con una herida de bala en una zona boscosa del municipio de Tarragona.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.