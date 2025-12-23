Video: Rescatan a cuatro niños y a una mujer atrapados en una noria en Móstoles

Los niños disfrutaban de la noria de cinco metros en el Navipark de Móstoles (Madrid) cuando se detuvo por completo. Los Bomberos de la Comunidad de Madrid tuvieron que ir a rescatar a los ocupantes, entre ellos, cuatro niños y a un adulto atrapados.

Como se ve en el vídeo, los bomberos tuvieron que anclar una escalera a la estructura de la atracción y, de uno en uno asegurados por un arnés, fueron bajando las cinco personas.

La atracción se paró por causas que se desconocen y que se están investigando. Ninguno de los atrapados resultó herido, según confirman fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La atracción ha quedado cerrada a la espera de las conclusiones de la investigación.

