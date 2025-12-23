Noticias de hoy, martes 23 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 23 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La amenaza de Donald Trump, las reacciones a los resultados electorales de Extremadura, el último consejo de ministros o la tensión en Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 23 de diciembre de 2025.

EEUU - Venezuela

Nueva y directa amenaza de Trump a Maduro. El presidente estadounidense ha anunciado la construcción de una nueva "flota dorada" de buques de guerra que llevarán su nombre. Maduro, en un acto con empresarios, ya le ha dicho a Trump que se meta en sus asuntos. Hoy se reúne la ONU a petición de Venezuela.

PP y Vox

María Guardiola, ganadora de las elecciones de Extremadura, reúne hoy a su equipo. La ronda de contactos con los partidos se pone en marcha. Con Vox están condenados a entenderse si se quiere evitar la repetición electoral.

PSOE extremeño

Una gestora se va hacer cargo del PSOE en Extremadura. Gallardo dimite tras la debacle electoral pero mantiene su escaño y el aforamiento ante su imputación por la contratación del hermano de Sánchez. Los socialistas cierran filas con cero autocrítica.

Último Consejo de Ministros

Caras nuevas en el último Consejo de Ministros del año. Se estrenan Elma Saiz como portavoz del gobierno y Milagros Tolón, al frente de educación. Hoy está previsto que se apruebe la última concesión a los socios de gobierno, esta vez a Bildu, con la prórroga de un año más del llamado escudo social.

Protestas Badalona

Tensión en Badalona al grito de "fuera del barrio". Los vecinos piden que los desalojados del instituto B9 abandonen el albergue que han okupado ahora. En frente, 400 personas manifestándose a favor de los desalojados. Los Mossos han blindado la concentración para evitar enfrentamientos.

Concierto de Bisbal

El artista almeriense ha hecho un concierto multitudinario en Madrid donde ha interpretado sus éxitos y los villancicos más populares en estas fechas. En traje negro y camisa blanca, David Bisbal ha creado un encuentro mágico dentro del marco de su gira 'Todo es posible en Navidad'.

Matan a tiros a un hombre a plena luz del día en Castelldefels: los Mossos siguen buscando al autor

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Rescatan a cuatro menores y un adulto en una noria en Móstoles

Video: Rescatan a cuatro niños y a una mujer atrapados en una noria en Móstoles

Imagen de archivo de Mossos d'Escuadra

Matan a tiros a un hombre a plena luz del día en Castelldefels: los Mossos siguen buscando al autor

Isabel Celáa, ministra de Educación
Efemérides   

Efemérides de hoy 23 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 23 de diciembre?

Se incendia un transformador en Ferroatlántica.
Incendio

Extinguido el incendio en un depósito de 30.000 litros de aceite en Cantabria

Imagen de archivo de los Mossos desalojando el asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona)
Badalona

Los desalojados del B9 de Badalona ocupan un albergue cerrado tras quedar en la calle en pleno diciembre

Unas 400 personas fueron expulsadas del antiguo instituto, mientras decenas siguen bajo la C-31 y las entidades denuncian la falta de alternativas habitacionales y la inacción de las administraciones.

Muere a los 74 años Chris Rea, el cantante de éxitos como "driving home for christmas"
Muerte

Muere a los 74 años Chris Rea, el cantautor de éxitos como "Driving Home For Christmas"

Fue diagnosticado de cáncer de páncreas en el año 2000 y se sometió a una operación al año siguiente, sufriendo un ictus en 2016.

Imagen del lugar donde encontraron el cadáver del menor de 4 años

Aportan audios del niño muerto en Garrucha para alegar muerte por "curanderismo"

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional

Encuentran el cuerpo de una mujer muerta en un lavadero de Marín, en Pontevedra

Entrada a la parroquia donde han acogido a inmigrantes del B9

Tensión en Badalona al impedir que los desalojados del B9 duerman en una parroquia

