Noticias de hoy, martes 23 de diciembre de 2025

La amenaza de Donald Trump, las reacciones a los resultados electorales de Extremadura, el último consejo de ministros o la tensión en Badalona, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, martes 23 de diciembre de 2025.

EEUU - Venezuela

Nueva y directa amenaza de Trump a Maduro. El presidente estadounidense ha anunciado la construcción de una nueva "flota dorada" de buques de guerra que llevarán su nombre. Maduro, en un acto con empresarios, ya le ha dicho a Trump que se meta en sus asuntos. Hoy se reúne la ONU a petición de Venezuela.

PP y Vox

María Guardiola, ganadora de las elecciones de Extremadura, reúne hoy a su equipo. La ronda de contactos con los partidos se pone en marcha. Con Vox están condenados a entenderse si se quiere evitar la repetición electoral.

PSOE extremeño

Una gestora se va hacer cargo del PSOE en Extremadura. Gallardo dimite tras la debacle electoral pero mantiene su escaño y el aforamiento ante su imputación por la contratación del hermano de Sánchez. Los socialistas cierran filas con cero autocrítica.

Último Consejo de Ministros

Caras nuevas en el último Consejo de Ministros del año. Se estrenan Elma Saiz como portavoz del gobierno y Milagros Tolón, al frente de educación. Hoy está previsto que se apruebe la última concesión a los socios de gobierno, esta vez a Bildu, con la prórroga de un año más del llamado escudo social.

Protestas Badalona

Tensión en Badalona al grito de "fuera del barrio". Los vecinos piden que los desalojados del instituto B9 abandonen el albergue que han okupado ahora. En frente, 400 personas manifestándose a favor de los desalojados. Los Mossos han blindado la concentración para evitar enfrentamientos.

Concierto de Bisbal

El artista almeriense ha hecho un concierto multitudinario en Madrid donde ha interpretado sus éxitos y los villancicos más populares en estas fechas. En traje negro y camisa blanca, David Bisbal ha creado un encuentro mágico dentro del marco de su gira 'Todo es posible en Navidad'.

