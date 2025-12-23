Efemérides de hoy 23 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 23 de diciembre?

El 23 de diciembre de 2020, el Senado aprueba de forma definitiva la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), conocida como Ley Celaá, con lo que queda derogada la anterior LOMCE, popularmente llamada Ley Wert. El pleno rechaza tanto los tres recursos presentados por los grupos de la oposición (Partido Popular, Vox y UPN) como las 644 enmiendas parciales formuladas por diversas formaciones políticas, aprobando el texto sin cambios. De esta manera, la Ley Celaá se convierte en la octava norma educativa de la democracia española.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura que la nueva ley apuesta por la equidad, la personalización de la enseñanza, la coeducación, la inclusión y la modernización del sistema educativo. Para la oposición, simboliza el fin de un modelo educativo que consideraban necesario, algo que abrió debates sobre temas como la libertad de enseñanza, la educación concertada, la lengua vehicular y el papel del Estado en la educación.

Un 23 de diciembre, pero de 2005, el científico coreano Hwang Woo-suk dimite como profesor e investigador tras confirmarse que datos de un estudio que afirmaba haber logrado la clonación de embriones humanos estaban manipulados. Una comisión de investigación de la Seoul National University determina que los resultados publicados en mayo de 2005, que anunciaban la obtención de embriones clonados, fueron falsificados intencionadamente. Según el informe, sólo dos líneas de células madre existían realmente, las restantes habían sido fabricadas para aparentar éxito.

El escándalo causó una fuerte conmoción internacional. Lo que se celebraba como un avance revolucionario en medicina, con promesas de terapias para enfermedades graves, se convirtió en un grave caso de fraude científico.

¿Qué pasó el 23 de diciembre?

1888.- El pintor holandés Vincent van Gogh se corta con una cuchilla su oreja izquierda tras una discusión con Paul Gauguin.

1922.- La BBC Radio comienza a emitir sus noticieros diarios.

1925.- Ramón Menéndez Pidal es elegido director de la Real Academia Española con carácter interino, tras el fallecimiento de Antonio Maura.

1932.- Se promulga en España la ley del Impuesto sobre la Renta.

1948.- Estreno mundial en la Royal Opera House de Londres del ballet "Cinderella" con coreografía de Frederick Asthon.

1985.- La Medina de Marrakech es declarada patrimonio universal.

1986.- El Premio Nobel de la Paz y "padre" de la bomba de hidrógeno, Andrei Sajarov, exiliado en Gorki, regresa a Moscú tras autorizarlo el presidente soviético, Mijaíl Gorbachov.

2002.- La justicia de EE UU ordena a Microsoft incluir el idioma programático Java en su sistema operativo Windows.

2010.- Artur Mas es investido nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña.

2021.- Un paciente de ELA de Australia, primer ser humano en escribir un tuit en su ordenador sólo con pensarlo y sin utilizar sus extremidades, gracias a un implante cerebral no invasivo.

2022.- El cantautor Joan Manuel Serrat pone fin a una carrerade 57 años sobre los escenarios, con un último concierto en Barcelona.

¿Quién nació el 23 de diciembre?

1881.- Juan Ramón Jiménez, poeta español, Premio Nobel 1956.

1910.- María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona.

1950.- Vicente del Bosque, entrenador de fútbol español.

1967.- Carla Bruni, exmodelo y cantante italo-francesa.

1982.- Beatriz Luengo, cantante y actriz española.

1985.- Arcángel, cantante estadounidense de origen puertorriqueño.

¿Quién murió el 23 de diciembre?

1972.- Andrei Tupolev, diseñador y constructor aeronáutico ruso.

1979.- Peggy Guggenheim, coleccionista y mecenas estadounidense.

1996.- María Cristina de Borbón y Battenberg, infanta de España.

2010.- José Pastor, fotógrafo español.

2013.- Mijaíl Kaláshnikov, padre del legendario fusil AK-47.

2021.- Joan Didion, escritora estadounidense.

¿Qué se celebra el 23 de diciembre?

Hoy, 23 de diciembre, se celebra el Día Nacional de las Raíces en EE UU.

Horóscopo del 23 de diciembre

Los nacidos el 23 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 23 de diciembre

Hoy, 23 de diciembre, se celebra san Ivón y san Sérvulo.