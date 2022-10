El pequeño Oliver ya está en Barcelona para ser operado del tumor cerebral que padece: "Está muy bien, van a hacerle pruebas"

El pequeño Oliver de 2 años ya está en Barcelona tras realizar un viaje desde Cancún, en México, en un avión medicalizado para que le puedan operar en el Hospital Sant Joan de Déu del tumor cerebral que padece. Han sido muchos días de incertidumbre para el pequeño Oliver y su familia que ya llegan a su fin, a la espera del resultado de la operación.

El avión medicalizado en el que ha viajado lo ha pagado un empresario anónimo de su bolsillo y ha realizado una escala en Irlanda. En total, el desplazamiento ha costado 196.400 euros y tomó esta decisión tras conocer el caso de Oliver. El pequeño sufre un tumor de grado 3 que puede llegar a bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo y provocar un aumento en la presión sobre el cerebro y la médula espinal.

El padre de Oliver ha atendido en directo a Espejo Público y ha explicado que su hijo está "muy bien". "Acabamos de llegar, está siendo todo un poco caos. De momento, van a hacerle pruebas hoy e intentaremos dar un comunicado diario. Ahora empieza lo verdadero, lo grande", ha explicado. Alejandro ha tenido palabras de agradecimiento hacia el empresario anónimo.

El caso del pequeño Oliver

Sus padres lo llevaron al hospital después de que detectaron que estaba apático y le costaba andar. Los médicos no le dieron más de un mes de vida si no se operaba, pero en el hospital mexicano en el que le detectaron la enfermedad no veían viable poder realizar la intervención, a diferencia de lo que consideran los especialistas de Barcelona.

En el Sant Joan de Déu le tendrán que practicar las pruebas correspondientes y el preoperatorio para proceder a la intervención a la mayor brevedad posible. Con esta operación, los médicos podrían reducirle el tumor hasta en un 80%. En México, ya le extrajeron líquido de urgencia porque le presionaba el cerebro.

El padre del menor, Alejandro, que ha volado en un avión comercial porque en el medicalizado solo puede ir una persona y ha sido la madre. Los padres de Oliver realizaron un llamamiento desesperado después de que se retrasara hasta en 2 ocasiones el vuelo que debía traerlo a España, pero por fin ha podido aterrizar en la Ciudad Condal.