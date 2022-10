Un empresario anónimo paga 196.000 euros para traer de México a Barcelona a Oliver, un niño español con cáncer cerebral

Es la buena noticia del día y su protagonista se llama Oliver. Tiene dos años y medio y hace unas semanas le diagnosticaron un cáncer en el cerebro. En México, donde vive, los médicos no se atreven a intervenirlo. En España, el Hospital Sant Joan de Deu se ha ofrecido a hacerlo. Y las expectativas son muchos mejores: se le podría retirar hasta un 80% del tumor. Pero sus padres no tienen dinero para el viaje. Un empresario anónimo ha pagado el avión medicalizado. Este lunes, Oliver debe partir con su madre hacia Barcelona.

"Tú dime a quién tengo que hacerle el pago. No te preocupes por el dinero, a mí me va bien y no hay nada mejor en lo que yo pueda gastarlo", fueron las palabras de este donante anónimo dijo al padre de Oliver. Ha explicado que quiere ayudarles porque tiene un hijo de su edad.

El empresario, en cuanto supo de la enfermedad de Oliver, hizo todo lo que estaba a su alcance para dar con ellos a través de los medios de comunicación. Ha pagado los 196.000 euros que cuesta el avión medicalizado desde Cancún a Barcelona para traer al niño. Se trata del medio más rápido y más seguro para trasladar a Oliver, dado que estos aviones están equipados con todos los instrumentos de una unidad de cuidados intensivos con los que cuenta un hospital.

Por su parte, el padre vuela a España en un avión comercial con todas sus pertenencias. Dejan México para vivir en Barcelona. "Estamos acabando de cerrar la fecha para que Oliver pueda venir a España, pero será cuanto antes", ha confirmado David Romero, tío del niño, a la agencia Efe. Ha querido agradecer la solidaridad del empresario, cuya generosidad, subraya, podría salvar la vida del menor.

No obstante, recuerda, no ha sido el único que ha ayudado a la familia, ya que en los últimos días la familia de Oliver ha recibido numerosas donaciones de particulares, teatros, hermandades, pueblos y asociaciones para hacer posible el viaje de México a España, por lo que están muy agradecidos. "Es todo súper emocionante, eso nos demuestra que sigue habiendo buena gente en el mundo", remarca el tío paterno de Oliver.