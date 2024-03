En patinete eléctrico y utilizando una bombona de butano como asiento del vehículo

Es uno de los últimos vídeos curiosos que circula por las redes sociales en estas últimas horas. Un conductor de un patinete eléctrico es grabado en Narón, A Coruña. La imagen, si se viese desde lejos, nada tendría de particular, pero quien lo inmortaliza pronto se da cuenta de que el hombre va sentado sobre una bombona de butano.

"Con casco y todo", se puede escuchar en la grabación. Y, efectivamente, eso llama también la atención. Pese a estar cometiendo una ilegalidad, el conductor va protegido e, incluso, señaliza con el brazo, a modo de intermitente, la maniobra que va a efectuar en la rotonda. Si tuviésemos en cuenta solo esos dos aspectos cumpliría con la ley. Pero no es así.

Los comentarios no dejan de aumentar y, entre ellos, hay quien se plantea si está cometiendo una ilegalidad o no. "¿La normativa dice algo de llevar cosas o no llevarlas?" Lo cierto es que sí, está prohibido transportar cargas al igual que llevar pasajeros, para ello, debe existir una zona específica dentro del vehículo. Además, los patinetes no cuentan con asiento para los conductores.

Entre todo lo escrito destacan los mensajes jocosos que se han publicado sobre este curioso hecho. "A todo gas", "con etiqueta ECO", "leyenda viva", "el bomboNarón" son algunos de los comentarios que se pueden leer en diferentes redes sociales por las que ya circula el vídeo.

Apenas unos 20 segundos de grabación que están sirviendo para denunciar la situación, que podría poner en peligro al protagonista pero también a otros conductores si perdiese la carga, y, una vez más, para llenar Internet de humor.

Se presupone que el conductor salió de casa con la bombona o acudió a una estación de servicio a recogerla y, para transportarla, decidió utilizarla como asiento del vehículo.

Una imagen insólita que circula, "a todo gas", por las redes sociales. Por ahora se desconoce si el conductor ha sido ya identificado por la Guardia Civil de Tráfico.

