¿Pagarías un 10% más en tus viajes para poder cancelarlos en caso de que haya calor extremo en el destino elegido?

Comienza agosto y con él las vacaciones de miles de españoles. Un periodo que todos esperan que sea de desconexión, pero que, sin embargo, puede no ser así. Uno de los motivos no es otro que el calor. Las altas temperaturas pueden afectarnos en gran medida y, por consiguiente, convertirse en un problema durante nuestras vacaciones. Ante esta problemática, una compañía de seguros ha propuesto a sus clientes esta solución.

El calor se sufre cada vez con mayor intensidad debido a los efectos del cambio climático, que han hecho que el tiempo sea en muchas ocasiones impredecible. Para evitar que las olas de calor puedan arruinar las vacaciones, una compañía de seguros de Estados Unidos ofrece a sus clientes una póliza que cubre la cancelación del viaje en caso de que coincida con un periodo de altas temperaturas. Eso sí, a cambio de pagar un 10% más.

Para acabar con esta 'lotería climática', una compañía de seguros estadounidense ofrece a sus clientes británicos la posibilidad de recuperar su dinero en caso de que su viaje coincida con una ola de calor extrema. En esta línea, la aseguradora plantearía devolver hasta un 100% del coste del viaje si en el destino se superan los 40ºC.

¿Qué opinan los españoles?

En Antena 3 Noticias hemos salido a la calle para saber qué es lo que opinan los españoles sobre esta medida. ¿Pagarían más por su viaje a cambio de poder cancelarlo en caso de calor extremo en el destino que habían elegido?

"De momento no nos lo habíamos planteado, pero si esto sigue así, con estos cambios, probablemente sí", dicen algunos. Aunque la gran mayoría va en sentido contrario y descarta el seguro. Por un lado están los que opinan que es un poco caro: "A mí me parece un poco excesivo un 10%"; y por el otro los que directamente lo rechazan: "Yo no me lo plantearía". Y es que, como cuentan algunos turistas españoles, "estamos acostumbrados a ello (al calor). Ya que estamos aprovechamos y vemos".

En España, por el momento, el sector no contempla adoptar medidas por el estilo: "Nosotros ahí vamos con unos años de retraso", cuentan en una agencia de viajes española. Aun así, no se descarta que este seguro climático acabe siendo un servicio real en el futuro.