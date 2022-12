Paco Díaz, jornalero y artista de retratos a boli: “El titular de mi vida sería: de las vicisitudes del campo a la pasión por el arte”

Dibujar a Paco y Bea, sus hijos, mientras les ayudaba con los deberes logró devolverle a Paco su pasión por el arte hace ya una década, aunque de una forma diferente. Siempre le apasionó el pincel, pero desde ese momento empezó a triunfar con sus retratos a boli.

Paco Díaz es jornalero de Huelma (Jaén). Él mismo señala que, si tuviera que ponerle titular a su vida, ese sería el siguiente: "De las vicisitudes del campo a la pasión por el arte".

Rodeado de bolígrafos

Siempre está rodeado de bolígrafos. "El bolígrafo tiene más dificultad. No podemos rectificar. Con el bolígrafo tienes que ser más preciso”, indica este artista-jornalero que asegura es capaz de hacer un retrato en unas 20 horas.

"Llevo mal venir del campo, de un trabajo tan duro, y ponerme a dibujar, pero es mi pasión y también una necesidad", apunta Díaz, que lleva cuatro años sin parar de recibir encargos. Asegura que este año puede llevar un centenar. Y es que Paco recibe encargos de toda España a través de sus redes sociales. Más ahora con motivo de la Navidad, "cuando se convierten en el mejor regalo".

De la aceituna al boli

Ahora que está en plena campaña de recolección de aceituna, "por las mañana cojo aceitunas y por las tardes el boli", explica Paco Díaz, que señala a Goya o al artista granadino Joaquín del Alba como sus referentes.

Lamenta no poder dedicarse en exclusiva al arte, "porque hay que pagar la hipoteca y para eso no da". Aunque también reconoce que la técnica que utiliza para sus retratos es económica "ya que solo necesito bolígrafos y mucha gente me los regala".

Huelma acoge desde este lunes cuarenta retratos que forman parte de la muestra 'Retratos a bolígrafo de Paco Díaz'. En el Centro de Interpretación de El Parajillo se podrán visitar hasta el 5 de enero las obras de arte de un jornalero que realmente nació para ser artista.